Кожен другий ФОП створено торік жінками - Мінекономіки

У 2023 році кожен другий ФОП був створений жінкою, а кожну третю компанію очолювала теж жінка.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко під час підсумовування подачі заявок на грантову програму «СТВОРЮЙ!» для жінок-підприємиць, передає Укрінформ з посиланням на Мінекономіки.

«У час війни жінки все частіше беруть на себе лідерство. Торік кожен другий ФОП в Україні відкривала жінка. Кожну третю компанію очолювала теж жінка. Але при цьому гендерний розрив досі є щоденною реальністю багатьох українок. Наприклад, дослідження показують, що жінки частіше відкривають малі і мікробізнеси, а у розрізі середніх і великих підприємствах переважають все ж чоловіки-керівники чи власники", - каже Свириденко.

Водночас у міністерстві визнають існування гендерного дисбалансу в бізнес-середовищі.

Тож для подолання гендерного розриву Міністерство економіки за фінансової підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF, раніше - Western NIS Enterprise Fund), за реалізації з KSE Foundation Київської школи економіки та у партнерстві з AT «Ощадбанк» запустило грантову програму «СТВОРЮЙ!» для підтримки жінок, які є власницями виробництв.

Проєкт з бюджетом в $1 мільйон націлений на масштабування та розвиток малого і середнього бізнесу українок у сфері виробництва та переробки.

Грантові кошти (максимальна сума - $15 тис.) переможниці програми зможуть витратити на придбання, доставку і монтаж виробничого устаткування, а також, не більше 30% гранту, - на придбання програмного забезпечення і навчання.

Через два місяці після отримання коштів грантерки мають відзвітувати про витрачені кошти.

"Запит, який отримали у відповідь - вражає і ще раз доводить, що жінки прагнуть більшого. Наше завдання - створити умови, в яких кожне прагнення трансформуватиметься у нові бізнеси, що нині так необхідні економіці», - відмітила Свириденко.

За її словами, до оргкомітету програми, яка стартувала наприкінці квітня, вже надійшло більше тисячі заявок від підприємиць з усієї України.

Найбільша кількість заявок надійшла від власниць бізнесу із західного (41% від загальної кількості), центрального (18%) та північного (18%) регіонів України. Найменше - зі східного (14%) та південного (9%). 12% апліканток розвивають свій бізнес у сільській місцевості.

Аналіз заявок на участь у програмі показав, що майже 60% учасниць представляють харчову та легку промисловість, зокрема виробництво одягу. Поліграфія та меблеве виробництво також мають популярність, становлячи близько 5% від загальної кількості заявок кожна.

У Мінекономіки підкреслюють, що багато жіночих бізнесів було відкрито під час війни, і отримання грантової підтримки дозволить їм вийти на новий рівень розвитку.

Імена переможниць будуть оголошуватися поступово. Перша частина грантерок стане відома на початку серпня.

Як повідомляв Укрінформ, українці за перший квартал 2024 року відкрили понад 74 тисячі нових ФОПів, що на 33,6% більше, ніж за відповідний період торік.