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В Україні продовжують скорочуватися обсяги IT-експорту
08:49 05.08.2024 |
У червні 2024 року обсяг IT-експорту становив 512 млн дол., що на 8,6% менше, ніж у травні, і на 10,6% менше показника торічного червня.
Про це повідомив Львівський ІТ-кластер з посиланням на дані Національного банку, передає Укрінформ.
«У червні цьогоріч обсяг IT-експорту зменшився на 8,6% і становив 512 млн дол. Українській економіці це принесло на 48 млн дол. менше, ніж у травні. Крім того, ці показники на 10,6% або ж на 61 млн дол. менші порівняно із червнем 2023», - йдеться в повідомленні.
За підсумками другого кварталу IT-виручка зменшилися на 85 млн дол., або на 5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, - до 1,6 млрд дол. Втім, результати квітня-червня порівняно з першим кварталом року зросли на 26 млн дол. (1,6%).
Сукупна експортна виручка ІТ-послуг у першому півріччі цього року становить майже 3,2 млрд дол. Це на 169 млн дол., або на 5,3%, менше, ніж за аналогічний період 2023 року.
"Техіндустрія зараз перебуває у надскладному стані. Про це свідчать показники IT-експорту послуг. Одним із рішень, яке може дещо покращити ситуацію, є впровадження механізму бронювання з урахуванням економічних критеріїв", - зауважив генеральний директор ІТ-кластера Степан Веселовський.
Як повідомлялося, виручка від експорту українських IT-послуг у січні 2023 року становила 528 млн дол., що на 29,7% менше, ніж у грудні 2022 року.
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