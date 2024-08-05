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АНАЛІТИКА

S&P тимчасово погіршило рейтинг України до обмеженого дефолту

08:02 05.08.2024 |

Економіка

 

Рейтингове агентство S&P Global Ratings у п'ятницю, 2 серпня, погіршило кредитний рейтинг України у зв'язку з переговорами про реструктуризацію єврооблігацій та мораторієм на виплату відсотків. Про це повідомляється на сайті агентства.

1 серпня Кабінет міністрів скористався законом, який дозволяє йому тимчасово призупинити виплати за державним боргом на період переговорів про реструктуризацію, й не виплатив купонний платіж у розмірі $34 млн за єврооблігаціями з погашенням у 2026 році.

За шкалою S&P, рейтинг України знизили з 'CC' до рівня 'SD' (selective default), а євробондів-2026 - на рівні 'D'.

"Ми очікуємо підвищення довгострокового рейтингу України в іноземній валюті після того, як вона завершить планований обмін боргу", - йдеться в повідомленні. Реструктуризація єврооблігацій передбачає списання 37% основної суми, зменшення відсотків та продовження термінів погашення.

У 2022 році, коли Україна домовлялася про відтермінування виплат за єврооблігаціями на два роки, S&P утримувало рейтинг України 'SD' протягом одного тижня.

S&P Global Ratings вказало, що реструктуризація боргу відбувається на тлі значного економічного, зовнішнього та фіскального тиску, спричиненого російською військовою агресією. Агентство вважає, що економіка України не відновиться до довоєнного рівня в межах прогнозного періоду до 2027 року.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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