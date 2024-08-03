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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
НБУ погіршив прогноз дефіциту зведеного бюджету України у 2024р до 22,8% ВВП через витрати на оборону
23:52 02.08.2024 |
Національний банк України (НБУ) з огляду на потребу в значних витратах на сектор оборони, а згодом - на відновлення та гуманітарні проєкти, погіршив прогноз дефіциту зведеного бюджету країни в поточному році з 20,7% ВВП до 22,8% ВВП без урахування грантів.
Згідно з інфляційним звітом регулятора за липень, на наступний рік цей показник також погіршено з 13,5% ВВП до 17,8% ВВП, а на 2026 рік - з 7,5% ВВП до 10,3% ВВП.
"Розширення внутрішньої ресурсної бази забезпечить послідовне звуження дефіциту бюджету, хоча фіскальна політика залишатиметься м'якою. Це стимулюватиме інвестиційну діяльність, зокрема проєкти з відновлення інфраструктури та нарощування потужностей з виробництва зброї", - прогнозує НБУ.
Водночас на цей рік оцінку дефіциту держбюджету з урахуванням грантів поліпшено до 16,3% ВВП із 18,4% ВВП, а в номінальному вираженні - з 1,40 трлн грн до 1,24 трлн грн. Однак у наступні роки очікується значне падіння грантового фінансування, тому навіть з урахуванням грантів прогноз дефіциту держбюджету у 2025 році погіршено з 10,8% ВВП до 13,6% ВВП, а у 2026 році - з 7,3% ВВП до 8,9% ВВП,
"Державні витрати залишатимуться вагомим чинником економічного зростання на прогнозному горизонті. Суттєві дефіцити бюджету, незважаючи на їхнє поступове скорочення з 22,8% ВВП у 2024 році до 10,3% ВВП у 2026 році, будуть зумовлені насамперед необхідністю фінансування значних потреб на оборону та безпеку, а потім - на відновлення та гуманітарні проєкти", - підсумував Нацбанк.
За його оцінками, розширення внутрішньої ресурсної бази забезпечить послідовне звуження дефіциту бюджету, хоча фіскальна політика залишатиметься м'якою. Це стимулюватиме інвестиційну діяльність, зокрема проєкти з відновлення інфраструктури та нарощування потужностей з виробництва зброї.
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