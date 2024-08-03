Доходи загального фонду держбюджету України в червні впали до 118,2 млрд грн, витрати - до 264,3 млрд грн

Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального фонду державного бюджету України, за оперативними даними, у липні становили 118,2 млрд грн порівняно з 138,0 млрд грн у червні та 151,6 млрд грн у травні, такі оперативні дані повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті в п'ятницю.

За його даними, касові видатки загального фонду в липні також знизилися - до 264,3 млрд грн із 286,7 млрд грн у червні та 311,4 млрд грн у травні.

У липні 2023 року, для порівняння, касові видатки загального фонду держбюджету становили 282,6 млрд грн, доходи - 136,7 млрд грн.

Уточнюється, що податок на додану вартість (ПДВ) із вироблених в Україні товарів у липні цього року приніс 21,3 млрд грн порівняно з 19,6 млрд грн у червні, водночас відшкодування ПДВ дещо зросло - до 13,5 млрд грн із 12,8 млрд грн.

Імпортний ПДВ додав бюджету ще 38,4 млрд грн (у червні - 37,1 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб і військовий збір - 19,9 млрд грн (18,0 млрд грн), рентна плата за користування надрами - 4,6 млрд грн (3,4 млрд грн). Акцизний податок приніс ще 18,6 млрд грн (17,3 млрд грн), ввізне і вивізне мито - 3,7 млрд грн (3,7 млрд грн).

Податок на прибуток у липні залишився на рівні 5,5 млрд грн, а його часткова компенсація у вигляді дивідендів і частини чистого прибутку держкомпаній була відсутня, тоді як у червні вона принесла 29,1 млрд грн.

Перевиконання розпису доходів Держподатслужбою становило 6,7%, а недовиконання Держмитслужбою - 5,7%, додав Мінфін.

За його даними, надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування минулого місяця знизилися до 45,5 млрд грн із 48,0 млрд грн у червні.

З урахуванням спеціального фонду видатки держбюджету в липні-2024 зменшилися до 314,2 млрд грн із 388,9 млрд грн у червні, тоді як доходи - до 170,2 млрд грн із 240,7 млрд грн.

Загалом доходи державного бюджету України за сім місяців 2024 року становили 1 трлн 485,7 млрд грн, зокрема до загального фонду - 1 трлн 31,6 млрд грн, тоді як касові видатки - відповідно 2 трлн 247,6 млрд грн і 1 трлн 808,0 млрд грн.

Згідно з оперативними даними Мінфіну, до семи місяців минулого року видатки збільшилися на 8,7%, або на 180,7 млрд грн, тоді як доходи - лише на 0,6%, або 8,5 млрд грн. За загальним фондом зростання видатків становило 10,3%, або 168,5 млрд грн, тоді як видатків - 2,5%, або 25,5 млрд грн.

Водночас минулого року за сім місяців до загального фонду надійшло 317,2 млрд грн грантової міжнародної допомоги, тоді як цього року - лише 40,3 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливу грантову допомогу), витрати - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.

Уряд у липні вніс до Ради законопроєкт про збільшення видатків держбюджету-2024 на 434,6 млрд грн, які будуть забезпечені на 214,5 млрд грн додатковими доходами і на 220,1 млрд грн додатковим фінансуванням: 160,2 млрд грн збільшення продажу ОВДП банкам і 59,8 млрд грн скорочення платежів із погашення держборгу.