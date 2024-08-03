Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримає 200 мільйонів євро гранту від Франції

 

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради угоду України та Франції щодо отримання 200 млн євро грантових коштів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання 2 серпня.

"Подаємо в парламент Угоду з Францією, яка дозволить Україні отримати 200 млн євро грантових коштів на відновлення нашої інфраструктури та економіки", - зазначив він.

Крім того, уряд ухвалив рішення, яке дозволить перерозподілити ресурси та отримати додаткові 50 млн євро від ЄС так само на програми відбудови нашої країни.

Нагадаємо, найближчим часом до українського держбюджету надійде грант від США на майже $3,9 млрд.

Як повідомлялося, у липні міністерка економіки Юлія Свириденко підписала Фінансову угоду між Україною та Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги у розмірі 5,27 млрд євро протягом наступних чотирьох років.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2250
  0,0860
 0,21
EUR
 1
 44,6467
  0,2454
 0,55

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9148  0,09 0,22 41,5319  0,12 0,28
EUR 44,2841  0,02 0,05 45,0367  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2050  0,11 0,27 41,2400  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес