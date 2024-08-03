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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Україна отримає 200 мільйонів євро гранту від Франції
23:38 02.08.2024 |
Кабінет міністрів подав до Верховної Ради угоду України та Франції щодо отримання 200 млн євро грантових коштів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання 2 серпня.
"Подаємо в парламент Угоду з Францією, яка дозволить Україні отримати 200 млн євро грантових коштів на відновлення нашої інфраструктури та економіки", - зазначив він.
Крім того, уряд ухвалив рішення, яке дозволить перерозподілити ресурси та отримати додаткові 50 млн євро від ЄС так само на програми відбудови нашої країни.
Нагадаємо, найближчим часом до українського держбюджету надійде грант від США на майже $3,9 млрд.
Як повідомлялося, у липні міністерка економіки Юлія Свириденко підписала Фінансову угоду між Україною та Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги у розмірі 5,27 млрд євро протягом наступних чотирьох років.
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