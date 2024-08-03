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В Україні затвердили нову професію - демінер
Національне агентство кваліфікацій затвердило новий професійний стандарт для демінерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства економіки України.
Раніше в Україні не існувало єдиного професійного стандарту для демінерів, що ускладнювало підготовку фахівців. Наявність нового стандарту створює єдині правила для навчання, що дозволить залучити до гуманітарного розмінування ветеранів і полегшить їхню інтеграцію як в українській, так і в міжнародній сфері.
Заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний підкреслив, що новий стандарт значно розширить можливості для навчання і дозволить отримати кваліфікацію, що визнається на міжнародному рівні.
Після затвердження стандарту будуть введені в правове поле нові вимоги, зокрема присвоєння коду професії та упорядкування оплати праці. Також буде розроблено освітній стандарт для підготовки дипломованих демінерів.
Розроблений стандарт передбачає п'ять рівнів підготовки, від базового рівня для нетехнічного обстеження до рівня для розмінування територій і будівель.
Розмінування в Україні
Через повномасштабну війну значні території України забруднені вибухонебезпечними предметами, але влада поступово очищує ці райони.
Міністр економіки Юлія Свириденко нещодавно повідомила, що жінки становлять 30% всіх операторів протимінної діяльності, і уряд має намір збільшити цю цифру.
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