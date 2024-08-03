Кабмін відкрив для військових товарів усі пункти пропуску через кордон

Кабінет міністрів відкрив для товарів військового призначення усі пункти пропуску через кордон. Про це повідомило Міністерство фінансів, яке ініціювало ці зміни за пропозицією Держмитслужби.

Раніше такі товари можна було переміщувати лише через дев'ять автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Євросоюзом і дев'ять залізничних.

Рішення уряду передбачає безперешкодне переміщення товарів військового призначення через усі відкриті пункти пропуску державного кордону України.

Це дозволить уникнути форс-мажорних обставин, пов'язаних із блокуванням пунктів пропуску (зараз вони не блокуються, але це було великою проблемою в кінці 2023-го і на початку 2024 року), а також оптимізувати логістику.