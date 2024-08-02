Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міноборони взяло на озброєння бронеавтомобіль української розробки

Міноборони взяло на озброєння бронеавтомобіль української розробки

 

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль "Джура", призначений для виконання різних тактичних завдань.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Міноборони взяло на озброєння бронеавтомобіль української розробки

 

Залежно від призначення бронеавтомобіль можуть виготовляти у різних конфігураціях бронекабіни та багажного відділення: транспорт для розвідки та патрулювання, для логістики чи евакуації поранених.

Відомство зазначає, що легкий бронеавтомобіль є компактним, має відносно невелику масу, що полегшує його прохідність. Українські інженери також посилили підвіску машини. Запас ходу бронеавтівки - понад 650 км.

Міноборони взяло на озброєння бронеавтомобіль української розробки

 

"Джура" має шасі "Toyota Land Cruiser 70", на яке встановили спеціально розроблену бронекапсулу, що забезпечує рівень балістичного захисту особового складу від вогню зі стрілецької зброї. Конструкція бронекапсули дозволяє встановлення кулемета на турелі.

Довідка.

Кодифікований та внесений до штатно-табельного розкладу військових частин зразок ОВТ вітчизняного виробництва дозволено закуповувати за кошти державного бюджету і використовувати у ЗСУ.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2250
  0,0860
 0,21
EUR
 1
 44,6467
  0,2454
 0,55

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9148  0,09 0,22 41,5319  0,12 0,28
EUR 44,2841  0,02 0,05 45,0367  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2050  0,11 0,27 41,2400  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес