Колишнього заступника міністра енергетики обрали головою НКРЕКП

Члени Нацкомісії з регулювання енергетики (НКРЕКП) 2 серпня під час закритого засідання шляхом таємного голосування обрали нового голову. Замість Валерія Тарасюка, якого обрали в березні 2024 року, посаду обійняв новий член комісії Юрій Власенко, повідомила пресслужба НКРЕКП.

Власенко раніше був першим заступником міністра енергетики Германа Галущенка, на цій посаді він працював із травня 2021 року до липня 2024 року.

Загалом має досвід роботи в енергетичній галузі понад 20 років. Зокрема, працював на різних посадах в Комісії з регулювання електроенергетики та в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Власенка призначили членом НКРЕКП 30 липня за результатами конкурсу разом із Русланом Слободяном, колишнім головою Державної інспекції енергетичного нагляду.

До складу НКРЕКП входять сім членів, включно з головою. Члени регулятора призначаються на посади розпорядженням Кабінету міністрів за результатами конкурсу. До їхнього призначення в комісії було тільки чотири людини: Валерій Тарасюк (голова), Руслан Кайдаш, Костянтин Ущаповський і Олександр Формагей.

Голова регулятора ринку енергетики обирається його членами шляхом таємного голосування строком на два роки. Одна і та сама особа не може бути обрана головою на два строки поспіль.