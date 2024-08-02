Фінансові новини
- |
- 02.08.24
- |
- 18:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Податки від туризму в бюджет перевищили довоєнний рівень: 1,25 млрд грн за пів року
17:48 02.08.2024 |
До держбюджету від туристичної галузі надійшло 1,25 млрд грн податків у першому півріччі 2024 року. Це майже на чверть більше, ніж за цей період у довоєнному 2021 році (1,08 млрд грн), повідомило Держагентство розвитку туризму (ДАРТ).
Торік за перше півріччя туризм приніс держбюджету 897,85 млн грн.
Одним з чинників збільшення суми податкових надходжень, окрім інфляційних процесів, є збільшення туристичних потоків всередині країни, зазначила голова ДАРТ Мар'яна Олеськів.
"Дані однієї з платформ бронювання показують, що бронювання загалом в країні цьогоріч перевищили показники 2019 року. І це є свідченням того, що внутрішній туризм в Україні розвивається", - наголосила вона.
За шість місяців 2024 року загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, порівнюючи з тим же періодом торік, зросла на 13%. Кількість юридичних осіб збільшилася на 4%, а фізичних - на 17%.
Відносно аналогічного періоду 2021 року кількість платників податків у сфері туризму зменшилася. Загальне скорочення склало 27%: юридичних осіб стало менше на 43%, а фізичних - на 21%.
Найбільшу частку надходжень до держбюджету - 65% - сплатили готелі (808,96 млн грн). У 2023 році - 569,82 млн грн, а за той же період за рік до повномасштабного вторгнення - 665,42 млн грн.
Майже вдвічі зросли податкові надходження від діяльності туристичних операторів: 164,74 млн грн у першому півріччі 2024 року проти 88,31 млн грн за аналогічний період торік. У 2021 році від туроператорів у казну держави надійшло 106 млн грн.
Також зросли податкові надходження від туристичних агентств: 102,66 млн грн за два квартали у 2024 році проти 81,25 млн грн за цей же період торік. За першу половину 2021 року турагентства сплатили податків на 100,43 млн грн.
Зросла й частка сплаченого податку від діяльності туристичних баз та дитячих таборів відпочинку: 78,06 млн грн у 2024-му проти 60,43 млн грн за перші шість місяців минулого року. У 2021 році від турбаз і дитячих таборів відпочинку держбюджет отримав майже вдвічі більше - 178,92 млн грн.
На третину зросли податки від діяльності кемпінгів та стоянок для житлових автофургонів, досягши рівня 2021 року. За перший квартал 2024-го - 2,04 млн грн проти 2,02 млн грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Чому виник скандал навколо відбудови Охматдиту і хто у цьому винен
ТОП-НОВИНИ
|Україна виплатила 200 мільйонів доларів власникам ВВП-варантів
|Туреччина ратифікувала угоду про ЗВТ з Україною
|У Стамбулі на воду спустили корабель "Гетьман Іван Виговський" для Військово-морських сил ЗСУ
|Зеленський назвав можливість проведення референдуму з питань територіальної цілісності «не найкращим варіантом»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Міноборони взяло на озброєння бронеавтомобіль української розробки
|Колишнього заступника міністра енергетики обрали головою НКРЕКП
|Податки від туризму в бюджет перевищили довоєнний рівень: 1,25 млрд грн за пів року
|Уряд виділив ще 3,5 мільярда на розмінування сільськогосподарських земель
|Україна залучить €50 мільйонів підтримки від ЄС на розвиток портової інфраструктури
|Світові ціни на продовольство в липні знизилися на 3,1% - ФАО
|Нафта слабо дорожчає, Brent торгується біля $79,7 за барель
Бізнес
|У Meta визнали «галюцинації» ШІ після замаху на Трампа
|Сонячні панелі з додатковою обробкою: відкриття, що покращує ефективність та надійність
|Spotify знімає обмеження на перегляд текстів пісень для безкоштовних акаунтів
|Uber оголосив про партнерство з китайським брендом електрокарів BYD
|Китайські електромобілі посіли рекордну частку європейського ринку
|Apple заблокувала 50 застосунків-казино з App Store після звернення Мінцифри
|Meta виплатить штату Техас $1,4 мільярда, щоб врегулювати обвинувачення у незаконному зборі біометричних даних користувачів