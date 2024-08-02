Податки від туризму в бюджет перевищили довоєнний рівень: 1,25 млрд грн за пів року

До держбюджету від туристичної галузі надійшло 1,25 млрд грн податків у першому півріччі 2024 року. Це майже на чверть більше, ніж за цей період у довоєнному 2021 році (1,08 млрд грн), повідомило Держагентство розвитку туризму (ДАРТ).

Торік за перше півріччя туризм приніс держбюджету 897,85 млн грн.

Одним з чинників збільшення суми податкових надходжень, окрім інфляційних процесів, є збільшення туристичних потоків всередині країни, зазначила голова ДАРТ Мар'яна Олеськів.

"Дані однієї з платформ бронювання показують, що бронювання загалом в країні цьогоріч перевищили показники 2019 року. І це є свідченням того, що внутрішній туризм в Україні розвивається", - наголосила вона.

За шість місяців 2024 року загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, порівнюючи з тим же періодом торік, зросла на 13%. Кількість юридичних осіб збільшилася на 4%, а фізичних - на 17%.

Відносно аналогічного періоду 2021 року кількість платників податків у сфері туризму зменшилася. Загальне скорочення склало 27%: юридичних осіб стало менше на 43%, а фізичних - на 21%.

Найбільшу частку надходжень до держбюджету - 65% - сплатили готелі (808,96 млн грн). У 2023 році - 569,82 млн грн, а за той же період за рік до повномасштабного вторгнення - 665,42 млн грн.

Майже вдвічі зросли податкові надходження від діяльності туристичних операторів: 164,74 млн грн у першому півріччі 2024 року проти 88,31 млн грн за аналогічний період торік. У 2021 році від туроператорів у казну держави надійшло 106 млн грн.

Також зросли податкові надходження від туристичних агентств: 102,66 млн грн за два квартали у 2024 році проти 81,25 млн грн за цей же період торік. За першу половину 2021 року турагентства сплатили податків на 100,43 млн грн.

Зросла й частка сплаченого податку від діяльності туристичних баз та дитячих таборів відпочинку: 78,06 млн грн у 2024-му проти 60,43 млн грн за перші шість місяців минулого року. У 2021 році від турбаз і дитячих таборів відпочинку держбюджет отримав майже вдвічі більше - 178,92 млн грн.

На третину зросли податки від діяльності кемпінгів та стоянок для житлових автофургонів, досягши рівня 2021 року. За перший квартал 2024-го - 2,04 млн грн проти 2,02 млн грн.



