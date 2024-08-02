Україна залучить €50 мільйонів підтримки від ЄС на розвиток портової інфраструктури

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, за яким Україна зможе залучити 50 млн євро підтримки від ЄС на ремонт та розвиток портової інфраструктури.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ із посиланням на його Телеграм.

"Сьогодні ухвалюємо рішення, яке дозволить залучити 50 млн євро підтримки від ЄС на ремонт та розвиток нашої портової інфраструктури", - сказав він.

Шмигаль зауважив, що ключовою в українській логістиці є робота українського морського коридору. За його словами, за 11 місяців вантажообіг у портах Великої Одеси становив 60 млн тонн. Майже 41 млн тонн з них - це експортоване продовольство.

Глава уряду наголосив, що це стало можливим завдяки успіху Сил оборони в Чорному морі, програмам підтримки експорту та страхуванню воєнних ризиків.

Як повідомляв Укрінформ, порівняно з минулим роком Україна збільшила обсяги експорту зерна і тепер щомісяця в середньому експортується 7 млн тонн.