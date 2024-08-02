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Конкуренція змушує роботодавців підвищувати зарплати, - НБУ

13:44 02.08.2024 |

Економіка

 

Конкуренція змушує роботодавців підвищувати зарплати. Реальна зарплата (з урахування інфляції) українців перевищить свій довоєнний рівень у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2024 року).

Як зазначається у звіті, хоча стиснена пропозиція робочої сили стримує діяльність підприємств, обмежуючи економічне відновлення, складна ситуація на ринку праці зумовлює поліпшення зайнятості, зокрема шляхом більшого залучення жінок, та стимулює зростання заробітних плат.

За даними НБУ, лише в І кварталі 2024 року в середньому реальні заробітні плати збільшилися на 17,7% р/р. Згідно з наявними високочастотними індикаторами, високі темпи зростання зарплат збереглися й у ІІ квартал, попри погіршення настроїв та очікувань бізнесу як щодо зміни кількості працівників, так і витрат на оплату праці.

Поліпшення зайнятості, підвищення заробітних плат та зростання інших соціальних виплат сприяли подальшому збільшенню реальних доходів населення, а, відповідно, й стійкому зростанню споживання, зазначається у звіті.

"Посилення конкуренції за доступну робочу силу, у тому числі із закордонними роботодавцями, та збереження м'якої фіскальної політики залишатимуться стійкими чинниками зростання зарплат у приватному секторі та відповідно споживчого попиту. Очікується, що реальні зарплати перевищать свій довоєнний рівень протягом 2025 року та зростатимуть надалі", - йдеться в прогнозі

Оновлений прогноз НБУ

За даними НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросла на 17,7%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.

НБУ прогнозує, що у 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 16,1%, реальної - на 9,7%.

У 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,6%, реальна - на 5,8%, у 2026 році номінальна зарплата зросте на 8,7%, реальна - на 2,9%.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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