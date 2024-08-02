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НБУ оцінив потенційний вплив підвищення податків на інфляцію

13:29 02.08.2024 |

Економіка

 

Національний банк попередив, що підвищення окремих податків, які розглядаються у Верховній Раді, прискорять темпи інфляції в України. Насамперед це стосується військового збору з доходів підприємств і податку на додану вартість, йдеться у свіжому інфляційному звіті НБУ.

Базовий сценарій прогнозу вже враховує підвищення акцизних податків, а введення нових податків або підвищення ставок за наявними податками - ще ні.

Кожна з таких ініціатив може мати різний вплив на інфляцію, попередив НБУ.

Підвищення окремих прямих податків (зокрема, з доходів населення) зменшуватиме інфляційний тиск через обмеження споживання, компенсуючи таким чином вплив від більших бюджетних видатків.

Податки на споживання містять більше проінфляційних ризиків. Їх підвищення напряму позначиться на споживчих цінах. Зокрема, в разі підвищення ставки ПДВ це позначиться майже на всіх компонентах, що входять до індексу споживчих цін.

"Як демонструє світовий досвід, цей ефект зазвичай відображається на показнику річної інфляції протягом 12 місяців і надалі згасає", - йдеться у звіті.

Проінфляційні ризики містить можливе впровадження військового збору з доходів підприємств.

Такий податок значною мірою може переноситися бізнесом на споживачів. Ефект на ціни може бути мультиплікативним, оскільки оподаткування виникатиме на кожному етапі ланцюга виробництва й реалізації продукції, окрім випадків вертикально інтегрованих компаній.

"Запровадження такого податку може суттєво підвищити інфляцію протягом відносно короткого періоду", - попередив НБУ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: прогноз
 

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