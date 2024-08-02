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НБУ очікує підвищення тарифів на комунальні послуги для населення з 2025 року
13:22 02.08.2024 |
Припускається поступове підвищення тарифів ЖКГ, однак терміни та параметри їх коригування є сферою невизначеності та, відповідно, ризиком для прогнозу інфляції.
Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.
Прогноз побудований на припущенні щодо незмінності окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2024 року.
Проте, як зазначають в НБУ, складний стан в енергетиці та державному бюджеті, ймовірно, зумовлять поступове коригування тарифів у наступних роках.
Очікується, що з 2025 року розпочнеться поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів.
Невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів, насамперед енергетичних, є окремим ризиком для прогнозу інфляції.
Зокрема, як наголошують в НБУ, значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі стане джерелом додаткового інфляційного тиску та зумовить потребу в значному збільшенні субсидій для населення.
"З іншого боку, триваліше відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ у відповідність до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.
Це посилюватиме ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє", - йдеться у звіті.
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