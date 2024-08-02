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«єЧерга»: В Україні відкрили дані про міжнародні вантажні перевезення
23:53 01.08.2024 |
На Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua з'явилися дані про використання системи "єЧерга" вантажними перевізниками, котрі реєструвалися через сайт або застосунок "єЧерга".
Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Дані доступні за період з 11 грудня 2023 року до 1 серпня 2024 року.
Як зазначається, дані будуть корисними для представників бізнесу, урядовців, журналістів та громадськості.
Зокрема, Міністерство оприлюднило дані про кількість перетинів кордону на кожному пункті пропуску, де діє "єЧерга" для вантажівок, - загалом їх 16.
Дані опубліковані з розподілом за типом черги: порожні, завантажені чи для вантажівок, які перевозять товари 1-24 групи. Крім того, доступна інформація про рух вантажівок із пріоритетними товарами.
За вказаний період вивантаження даних у системі "єЧерга" було зафіксовано майже 440 тис. перетинів кордону вантажівками. Найбільша кількість транспортних засобів виїхали через пункти пропуску "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" та "Порубне - Сірет".
"Важливо, що представлені на data.gov.ua дані не становлять загрози національній безпеці. Інформація про транспортні засоби, що перевозять військові та гуманітарні вантажі, залишається закритою", - наголосили в Міністерстві.
Найближчим часом на data.gov.ua буде опубліковано дані про автобусні перевезення.
Як повідомллося, з 25 квітня можливість обирати час перетину кордону доступна на 10 пунктах пропуску з Молдовою. Окрім цього, без черг відбувається перетин кордону на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" з Польщею.
Нагадаємо, у серпні минулого року послуга "єЧерга" була масштабована на автобуси. Наразі в режимі тестування вона працює на ключових пунктах пропуску для автобусів.
На першому етапі головна мета запровадження цього інструменту - створення актуальної мережі регулярних маршрутів, які виконуються, та аналіз навантаження на кордон загалом та окремі пункти пропуски. На основі отриманих даних на другому етапі реалізації послуги кожен автобус (регулярний та нерегулярний) може обрати час перетину кордону.
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