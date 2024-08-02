Україна здійснить виплату за ВВП-варантами

Україна виконає умови реструктуризації ВВП-варантів 2022 року і здійснить виплати їхнім утримувачам, відповідне розпорядження Кабінету Міністрів №712 від 31 липня опубліковано на урядовому порталі.

"Міністерству фінансів здійснити видатки на виплати за державними деривативами ... у межах бюджетних призначень за програмою 3511350 "Обслуговування державного боргу", - йдеться в документі без зазначення загальної суми.

Як повідомлялося, Україна в серпні 2022 року домовилася з утримувачами ВВП-варантів про перегляд умов за ними. Зокрема, відкласти на 14 місяців виплати, що припадають на 2023 рік, обмежити можливу суму виплат у 2025 році за 2023 рік 0,5% ВВП, подовжити термін обігу цих інструментів на рік (до 2039 року) і водночас дати право Україні повністю або частково викупити їх у 2024-2027 роках.

Було домовлено, що виплату за ВВП-варантами, яка припадає на 31 травня 2023 року за високі темпи зростання економіки 2021 року та оцінюється приблизно в $100 млн, відтерміновано до 1 серпня 2024 року, а на її суму буде нараховано процентний дохід за ставкою 7,75% річних. З урахуванням планів за згоду на реструктуризацію сумарно виплати за ВВП-варантами цього року оцінювалися приблизно в $210-230 млн.

Крім того, Україна вже заявила про намір здійснити нову реструктуризацію ВВП-варантів. Група власників понад 25% цих зобов'язань України, що перебувають у публічному обігу, найняла компанію Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP (CGSH), зокрема для пошуку інших власників та їхньої думки про заявлений Україною намір провести нову їх реструктуризацію.

"Група бере до відома заяву України про намір розпочати обговорення реструктуризації варантів, незважаючи на те, що варанти вже були реструктуровані 2022 року", - йшлося у пресрелізі групи від 30 липня.

Мінфін України 22 липня в повідомленні про досягнення домовленості про реструктуризацію єврооблігацій на $23 млрд із групою власників приблизно 25% цих паперів зазначив, що ВВП-варанти не входять в угоду. Водночас Мінфін "зобов'язується забезпечити справедливе і рівноправне ставлення до власників варантів у будь-якій перспективній майбутній пропозиції з управління зобов'язаннями або іншому зверненні", а також має намір на початку серпня, згідно з досягнутими 2022 року домовленостями, здійснити виплату за ними до $250 млн: плату за згоду у зміні умов та відтермінований платіж за високі темпи зростання ВВП 2021 року.

Згідно з початковими умовами ВВП-варантів, які було випущено в межах реструктуризації держборгу України 2015 року замість єврооблігацій на умовну суму близько $3 млрд 239,32 млн, якщо приріст ВВП за рік буде нижчим за 3% або реальний ВВП буде меншим за $125,4 млрд, то виплат за паперами не буде. У разі, якщо приріст реального ВВП становитиме від 3% до 4%, виплата за паперами становитиме 15% перевищення показника ВВП над 3%, а якщо вище 4% - то ще плюс 40% перевищення показника ВВП над 4%. Однак з 2021-го по 2025 рр. платежі спочатку були обмежені 1% ВВП. Відсутність будь-яких обмежень щодо виплат після 2025 року в разі швидкого зростання ВВП критикували окремі політики й експерти всередині країни.

За час обігу вартість ВВП-варантів сягала 110% умовної суми й навіть більше, зараз вони котируються за курсом близько 55-58% від номіналу, що є рекордно високим рівнем від початку війни, за час якої їхня ціна опускалася нижче 20%.

У 2023 році ВВП України зріс на 5,3%, що означає необхідність чергової виплати за ВВП-варантами у 2025 році.