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У системі Prozorro вперше оголосили тендер на закупівлю українських FPV-дронів

У системі Prozorro вперше оголосили тендер на закупівлю українських FPV-дронів

 

На Prozorro вперше оголосили тендер на закупівлю українських FPV-дронів.

Про це заявив віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що це перша закупівля державою через Prozorro українських безпілотників - FPV-дронів, які використовують машинний зір для донаведення на ціль.

"Як це працює? Пілот ідентифікує ціль, наводить на нього безпілотник - і дрон атакує, навіть за відсутності сигналів. Тобто навіть якщо оператор втрачає звʼязок із дроном, він сам може виконати завдання", - пояснив Федоров.

Торги пройдуть через закритий модуль Prozorro. Всю чутливу інформацію буде приховано.

За словами війепрем'єра, завдяки конкуренції держава зможе за максимально вигідною ціною їх купувати, а для українських виробників це можливість збільшити свої прибутки та масштабуватися.

Податися на торги можна за посиланням.

Раніше повідомлялося, що "Агенція оборонних закупівель" Міноборони України уклала угоди з українськими виробниками на постачання наземних дронів-камікадзе та про постачання боєприпасів на загальну суму 3,7 млрд грн.

До того держава придбала через електронний каталог Prozorro Market 20 тис. безпілотних літальних апаратів для військових. Їх загальна вартість перевищує 1,7 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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