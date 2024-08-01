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Міноборони уклало угоди з виробниками наземних дронів-камікадзе та боєприпасів на 3,7 млрд гривень
«Агенція оборонних закупівель» Міноборони України уклала великі угоди з українськими виробниками на постачання наземних дронів-камікадзе та боєприпасів.
Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.
Підписання відбулося після проведення Конгресу місцевої та регіональної влади при Президентові України, на якому був присутній заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
«Ми працюємо над тим, щоб забезпечити стабільне постачання не лише безпілотних літальних апаратів, а й наземних дронів-камікадзе, які мають стати потужним інструментом у руках наших військових. Ці дрони є важливою складовою нашої оборонної стратегії, оскільки вони можуть ефективно виконувати завдання з ураження ворога», - заявив Кліменков.
Окрім угоди на постачання наземних дронів-камікадзе, Міноборони уклало угоду на виробництво боєприпасів.
«Ми продовжуємо купувати в українських виробників найнеобхідніше озброєння для ЗСУ: від боєприпасів до сучасних технологічних рішень, як-от наземні дрони. Усього в межах цього візиту ми уклали угоди на понад 3,7 млрд грн», - відзначила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.
У Міноборони зазначили, що цей крок є черговим підтвердженням прагнення до впровадження новітніх технологій та підтримки національної промисловості.
Закупівлі озброєння в українських виробників
Нещодавно «Мілітарний» інформував, що понад 80 відсотків тилових закупівель і 70 відсотків закупівель озброєння забезпечують українські компанії.
Тоді ж повідомлялося про запуск сайту «ПартнерMOD», яка має полегшити процес оборонних закупівель для виробників і постачальників тилового майна Збройним силам України.
Завдяки цьому сайту можна побачити, які документи треба подати, які технічні вимоги до товару, що треба змінити в товарі, щоб він мав можливість брати участь у торгах.
Також через сайт також можна буде поставити запитання і швидко отримати відповідь.
Нагадаємо, що 30 липня повідомлялося про укладання двох угод з вітчизняними оборонними компаніями майже на 5 мільярдів гривень.
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