Ставки фрахту в дунайських портах упали до мінімуму, інвестпроєкти призупинено - УДП

Унаслідок переспрямування експортних потоків у порти Чорного моря ситуація в дунайських портах погіршилася: ставки фрахту впали, призупинено низку інвестиційних проєктів, повідомив гендиректор "Українського дунайського пароплавства" (УДП) Дмитро Москаленко.

"Ситуація на Дунаї об'єктивно складна, фрахтові ставки на мінімумі, аграрний експортний потік переорієнтувався на порти Одеси. Найбільші учасники ринку річкових перевезень скорочують витрати: призупиняють деякі інвестиційні проєкти, оптимізують штат", - написав він на фейсбук-сторінці у четвер.

За словами Москаленка, за ініціативи УДП ситуацію, що склалася, обговорювали на нараді в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури. Її учасники дійшли висновку, що навіть у кризу УДП важливо продовжувати модернізацію флоту.

"Десятиріччями підприємство лише проїдало старий ресурс. Нарешті у пароплавства є історичний шанс на сучасний флот", - зазначив він.

За словами гендиректора УДП, під час наради також обговорювали питання змін до фінплану щодо списання та реалізації суден, які роками перебувають у відстої.

"Здебільшого це металобрухт, що економічно не доцільно відновлювати. Баласт, який вимиває обігові кошти підприємства. Позиція колег однозначна. Баласту треба позбуватись", - заявив Москаленко.

Гендиректор УДП висловив сподівання, що процес реалізації металобрухту УДП буде негайно розблоковано. Від цього виграє держава, яка отримає податки і дивіденди, Кілійський завод отримає робочі місця, а флот УДП - додатковий обсяг перевезень.

Раніше Москаленко повідомляв, що серед рішень, які пароплавство очікує від держави, - необхідність запровадження 30%-вої знижки до залізничного тарифу до дунайських портів. За його словами, за умови її надання аграрії готові гарантувати стабільний експортний потік через ці порти.

Знижка в розмірі 30% на перевезення залізницею сільськогосподарської продукції в порти Дунаю доцільна, якщо уряд визначить джерела компенсації для "Укрзалізниці", повідомив заступник директора департаменту технології перевезень і комерційної роботи УЗ Андрій Мірошніков.