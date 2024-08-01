Кількість продажу с/г земель в Україні у II кв.-2024 зросла на 6,3%, їхніх площ - на 3,3% - KSE

Кількість угод купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні в другому кварталі 2024 року становила 27,3 тис. сукупною площею 60,8 тис. га, що на 6,3% більше, ніж у першому кварталі за кількістю угод та на 3,3% - за площею земель в обороті.

Такими є підсумки дослідження Київської школи економіки (KSE), яке проводилося на замовлення програми USAID.

"Головним чинником зростання показників у другому кварталі стало рекордне збільшення обсягів ринку земель у квітні 2024 року, коли було укладено 10,3 тис. угод купівлі-продажу сукупною площею 22,5 тис. га. Після цього обсяги ринку знижувалися і в травні (9,0 тис. угод сукупною площею 19,8 тис. га), і в червні (8,0 тис. угод сукупною площею 18,5 тис. га)", - констатували аналітики.

На їхню думку, цей спад пов'язаний з обмеженою ліквідністю аграріїв, оскільки в травні-червні вже завершилася посівна компанія, тоді як жнива ще не почалися, що обмежувало їхні фінансові ресурси. Крім того, на тлі зростання цін на землю після відкриття ринку земель для юридичних осіб землевласники можуть вичікувати з продажем. Аналітики також припускають, що на ринку продажу сільгоспземель присутня сезонність.

Як зазначили експерти KSE, загалом обсяги ринку земель після початку повномасштабного вторгнення Росії відновлюються, проте не досягли довоєнного рівня. Середньомісячні показники продажу сільгоспземель за пів року-2024 становлять 19,9 тис. га, що на 38% нижче від довоєнних показників. Водночас площа угод щодо сільгоспземель через окупацію та воєнні дії з лютого 2022 року скоротилася більш ніж на 20%.

Якщо ж екстраполювати показники першої половини 2024 року на весь рік і не враховувати області, де ринок землі ускладнений бойовими діями, то цьогоріч в обігу перебуватиме 0,8% від загальної кількості сільгоспземель, що майже відповідає показникам країн із розвиненим ринком землі. (...) З огляду на тенденції щомісячного зростання обсягів продажу до лютого 2022 року можна стверджувати: якби не повномасштабна війна, середньомісячні обсяги земель в обігу були б значно більшими, ніж 32,2 тис. га. Отже, ринок земель має потенціал до зростання в короткостроковій перспективі, зазначається в дослідженні KSE "Земля незламності".