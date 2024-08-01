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АНАЛІТИКА

У Дія.City вже зареєстровані понад 200 компаній оборонного сектору

14:07 01.08.2024 |

Економіка

 

У просторі Дія.City з минулого року зареєструвалися понад 200 defense-tech виробників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Минулого року уряд розширив види діяльності в просторі Дія.City, щоб найкращими умовами для розвитку технологічного бізнесу користувалися й defense-tech компанії. За цей час до простору приєдналося вже 200+ таких компаній - від мобільних тренажерів бойової зброї до дронів для розмінування», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, спецрежимом у податкуванні мають змогу скористатися розробники розумних дронів для розмінування територій Ailand Systems, міжнародна ІТ-компанія, що розробляє програмно-апаратні рішення для автоматизації дронів Auterion, виробник БпЛА й авіаційних систем Sokil Defense System Ukrspecsystems тощо.

Як повідомлялося, з 8 лютого 2022 року в Україні працює спеціальний правовий режим Дія.City, розроблений для розвитку IT-галузі. Резидентами простору стали вже близько 900 компаній різного масштабу.
 

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