Продажі авто в Україні зросли майже на чверть протягом липня

Упродовж липня в Україні було зареєстровано понад 6400 нових легкових авто.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".

Протягом липня в Україні було зареєстровано більше ніж 6400 нових легкових авто, що на 20% більше ніж торік.

В повідомленні додають, що порівняно з попереднім місяцем споживча активність на авторинку зросла на 24%.

Зазначається, що ринок нових авто у липні суттєво пожвавився, цьогоріч більше автомобілів купували лише у березні.

Через ініціативу уряду запровадити військовий збір у розмірі 15% на придбання авто українці намагаються швидко придбати наявні автівки, щоб уникнути додаткових витрат.

Найбільша кількість реєстрацій припала на легкові автомобілі марки Toyota - 1024 реєстрацій.

Другим за популярністю брендом, як і у червні, залишається BMW - 628 авто, третій результат у Renault - 587 машин.

Також в до п'ятірки найпопулярніших в липні потрапили Skoda (378 авто) та Volkswagen (334 машин).

Повідомляється, що всього, з початку року, в Україні було зареєстровано понад 39 200 нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.