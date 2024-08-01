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Продажі авто в Україні зросли майже на чверть протягом липня
13:19 01.08.2024 |
Упродовж липня в Україні було зареєстровано понад 6400 нових легкових авто.
Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".
Протягом липня в Україні було зареєстровано більше ніж 6400 нових легкових авто, що на 20% більше ніж торік.
В повідомленні додають, що порівняно з попереднім місяцем споживча активність на авторинку зросла на 24%.
Зазначається, що ринок нових авто у липні суттєво пожвавився, цьогоріч більше автомобілів купували лише у березні.
Через ініціативу уряду запровадити військовий збір у розмірі 15% на придбання авто українці намагаються швидко придбати наявні автівки, щоб уникнути додаткових витрат.
Найбільша кількість реєстрацій припала на легкові автомобілі марки Toyota - 1024 реєстрацій.
Другим за популярністю брендом, як і у червні, залишається BMW - 628 авто, третій результат у Renault - 587 машин.
Також в до п'ятірки найпопулярніших в липні потрапили Skoda (378 авто) та Volkswagen (334 машин).
Повідомляється, що всього, з початку року, в Україні було зареєстровано понад 39 200 нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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