Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Продажі авто в Україні зросли майже на чверть протягом липня

13:19 01.08.2024 |

Економіка

 

Упродовж липня в Україні було зареєстровано понад 6400 нових легкових авто.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".

Протягом липня в Україні було зареєстровано більше ніж 6400 нових легкових авто, що на 20% більше ніж торік.

В повідомленні додають, що порівняно з попереднім місяцем споживча активність на авторинку зросла на 24%.

Зазначається, що ринок нових авто у липні суттєво пожвавився, цьогоріч більше автомобілів купували лише у березні.

Через ініціативу уряду запровадити військовий збір у розмірі 15% на придбання авто українці намагаються швидко придбати наявні автівки, щоб уникнути додаткових витрат.

Найбільша кількість реєстрацій припала на легкові автомобілі марки Toyota - 1024 реєстрацій.

Другим за популярністю брендом, як і у червні, залишається BMW - 628 авто, третій результат у Renault - 587 машин.

Також в до п'ятірки найпопулярніших в липні потрапили Skoda (378 авто) та Volkswagen (334 машин).

Повідомляється, що всього, з початку року, в Україні було зареєстровано понад 39 200 нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1390
  0,1327
 0,32
EUR
 1
 44,4013
  0,0003
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8250  0,10 0,23 41,4161  0,09 0,22
EUR 44,2621  0,11 0,24 44,9996  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0950  0,09 0,21 41,1200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес