Українські експортери зможуть отримувати ліцензії в електронній формі

Міністерство економіки ухвалило відповідні зміни до порядку ліцензування експорту товарів, що є частиною реформи дерегуляції.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Нині ми повністю переводимо отримання ліцензій експортерами в електронний формат. Та працюємо над аналогічним спрощенням процедури для імпортерів. Крім того, спрощуємо сам процес отримання дозвільних документів, зменшуючи необхідну кількість документів для подачі на ліцензію", - прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зміни до наказу "Про порядок ліцензування експорту товарів" передбачають подання документів та отримання ліцензії в електронній формі. При цьому для підприємців залишається можливість за бажанням подавати документи у паперовому вигляді.

Також міністерство скоротило перелік документів, які необхідно подати для отримання ліцензії.

Крім того, змінами до наказу оновлено форму заявки на видачу ліцензії, форму ліцензії, інструкції про їх заповнення та положення про порядок ліцензування.

Для отримання ліцензій на експорт товарів з України підприємцям, що обрали електронну форму подачі документів, необхідно перейти у розділ "Зовнішньоекономічна діяльність" на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг за посиланням.

У власному електронному кабінеті підприємець має подати в електронному вигляді пакет необхідних документів. Після розгляду документів у встановлені терміни, та в разі ухвалення позитивного рішення ліцензія в електронному вигляді з'явиться в кабінеті заявника.

Водночас, якщо людина подає документи в паперовій формі та хоче отримати відповідь на електронну пошту, то такий варіант також передбачений. Для цього підприємець на етапі подання документів повинен надати адресу пошти та вказати, що хоче отримати відповідь саме таким чином.

На час дії воєнного стану видача ліцензій на експорт та імпорт товарів відбувається безоплатно. Отже, лист-звернення щодо оформлення ліцензії не потребує додавання гарантії сплати державного збору за її видачу і завантажити пакет документів.

Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності за час роботи переглянула понад 1300 регуляторних інструментів для бізнесу, з них 456 рекомендовано скасувати, 584 - спростити.