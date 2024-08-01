Фінансові новини
- |
- 01.08.24
- |
- 16:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Українські експортери зможуть отримувати ліцензії в електронній формі
13:12 01.08.2024 |
Міністерство економіки ухвалило відповідні зміни до порядку ліцензування експорту товарів, що є частиною реформи дерегуляції.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Нині ми повністю переводимо отримання ліцензій експортерами в електронний формат. Та працюємо над аналогічним спрощенням процедури для імпортерів. Крім того, спрощуємо сам процес отримання дозвільних документів, зменшуючи необхідну кількість документів для подачі на ліцензію", - прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.
Зміни до наказу "Про порядок ліцензування експорту товарів" передбачають подання документів та отримання ліцензії в електронній формі. При цьому для підприємців залишається можливість за бажанням подавати документи у паперовому вигляді.
Також міністерство скоротило перелік документів, які необхідно подати для отримання ліцензії.
Крім того, змінами до наказу оновлено форму заявки на видачу ліцензії, форму ліцензії, інструкції про їх заповнення та положення про порядок ліцензування.
Для отримання ліцензій на експорт товарів з України підприємцям, що обрали електронну форму подачі документів, необхідно перейти у розділ "Зовнішньоекономічна діяльність" на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг за посиланням.
У власному електронному кабінеті підприємець має подати в електронному вигляді пакет необхідних документів. Після розгляду документів у встановлені терміни, та в разі ухвалення позитивного рішення ліцензія в електронному вигляді з'явиться в кабінеті заявника.
Водночас, якщо людина подає документи в паперовій формі та хоче отримати відповідь на електронну пошту, то такий варіант також передбачений. Для цього підприємець на етапі подання документів повинен надати адресу пошти та вказати, що хоче отримати відповідь саме таким чином.
На час дії воєнного стану видача ліцензій на експорт та імпорт товарів відбувається безоплатно. Отже, лист-звернення щодо оформлення ліцензії не потребує додавання гарантії сплати державного збору за її видачу і завантажити пакет документів.
Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності за час роботи переглянула понад 1300 регуляторних інструментів для бізнесу, з них 456 рекомендовано скасувати, 584 - спростити.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський назвав можливість проведення референдуму з питань територіальної цілісності «не найкращим варіантом»
ТОП-НОВИНИ
|Time розповів про «прохолодні» відносини між Камалою Гарріс та Зеленським
|«Усе складно». Бізнес не переконав владу відмовитися від підвищення податків
|The Times: Україна отримала 6 винищувачів F-16 від Нідерландів
|Зеленський: Весь світ хоче бачити Росію на «саміті миру»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Кількість продажу с/г земель в Україні у II кв.-2024 зросла на 6,3%, їхніх площ - на 3,3% - KSE
|«Критичні галузі». МінАПК попросило бронь для підприємств, які вирощують овочі й фрукти
|Начальник українських газосховищ позбувся приставки в.о.: отримав трирічний контракт
|У Дія.City вже зареєстровані понад 200 компаній оборонного сектору
|Фонд держмайна виставив на продаж «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
|Підвищення акцизу на пальне з 1 вересня не вплине на ринок бензину і дизпалива - директор «А-95»
Бізнес
|Китайські електромобілі посіли рекордну частку європейського ринку
|Apple заблокувала 50 застосунків-казино з App Store після звернення Мінцифри
|Meta виплатить штату Техас $1,4 мільярда, щоб врегулювати обвинувачення у незаконному зборі біометричних даних користувачів
|Звіт: ШІ-моделі Meta та OpenAI схильні до збоїв при спробах «забути» дані
|Користувачі додатка Netflix для Windows 11 більше не зможуть завантажувати серіали для перегляду офлайн
|Обробка інформації в Ірландії споживає більше електрики, ніж усе населення міст
|X (раніше Twitter) розробляє функцію редагування особистих повідомлень