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Україна незабаром отримає $3,9 млрд бюджетної допомоги від США - Мінфін
10:47 01.08.2024 |
Міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Боб Сом підписали угоду, згідно з якою до державного бюджету України найближчим часом надійде грант від США обсягом майже $3,9 млрд, повідомляється на сайті Мінфіну в четвер.
"Залучені кошти буде спрямовано на виплати заробітної плати вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, а також на підтримку першочергових соціальних видатків (виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім'ям та особам з інвалідністю)", - пояснили у відомстві.
Зазначається, що це буде перший транш прямої бюджетної допомоги від Штатів у поточному році. Загалом запланований обсяг фінансової допомоги від США на поточний рік сягає $7,8 млрд.
"Ефективна робота Уряду разом зі значною підтримкою від міжнародних партнерів дозволяють забезпечувати стабільність фінансової системи в умовах повномасштабної збройної агресії рф проти України. Вдячний США і команді Світового банку за співпрацю, результатом якої є мобілізація критично важливих ресурсів. Це - необхідне та своєчасне фінансування для підтримки ліквідності держбюджету", - прокоментував підписання угоди Марченко.
Уточнюється, що кошти надійдуть через проєкт Світового банку (СБ) "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).
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