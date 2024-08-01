Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна незабаром отримає $3,9 млрд бюджетної допомоги від США - Мінфін

10:47 01.08.2024 |

Економіка

 

Міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Боб Сом підписали угоду, згідно з якою до державного бюджету України найближчим часом надійде грант від США обсягом майже $3,9 млрд, повідомляється на сайті Мінфіну в четвер.

"Залучені кошти буде спрямовано на виплати заробітної плати вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, а також на підтримку першочергових соціальних видатків (виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім'ям та особам з інвалідністю)", - пояснили у відомстві.

Зазначається, що це буде перший транш прямої бюджетної допомоги від Штатів у поточному році. Загалом запланований обсяг фінансової допомоги від США на поточний рік сягає $7,8 млрд.

"Ефективна робота Уряду разом зі значною підтримкою від міжнародних партнерів дозволяють забезпечувати стабільність фінансової системи в умовах повномасштабної збройної агресії рф проти України. Вдячний США і команді Світового банку за співпрацю, результатом якої є мобілізація критично важливих ресурсів. Це - необхідне та своєчасне фінансування для підтримки ліквідності держбюджету", - прокоментував підписання угоди Марченко.

Уточнюється, що кошти надійдуть через проєкт Світового банку (СБ) "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0291
  0,0187
 0,05
EUR
 1
 44,4181
  0,0126
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8250  0,10 0,23 41,4161  0,09 0,22
EUR 44,2621  0,11 0,24 44,9996  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0100  0,02 0,04 41,0400  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес