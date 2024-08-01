Підписанням угод завершується близько третини аукціонів на Prozorro.Продажі

Із початку року в системі Prozorro.Продажі відбулося 30,2% аукціонів з оголошених. З них уже по 25,6% укладені договори, решта перебувають на етапі підписання.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова правління АТ «Прозорро.Продажі» Сергій Бут.

«Станом на 30 липня в системі Prozorro.Продажі у 2024 році відбулося 30,2% торгів від оголошених. Це завершені аукціони, а також ті, які перебувають на етапі укладання угод. З них 25,6% повністю завершені», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Фонд гарантування з початку року провів у системі 3 068 аукціонів, з яких лише 212 є успішними (6,9%). У Держгеонадрах зі 187 проведених торгів підписанням угоди завершилися 63 (ще 7 - перебувають на стадії підписання, разом частина успішних дорівнює 38,5%).

Фонд держмайна провів з початку року в Prozorro.Продажі 1 229 торгів з оренди та 656 приватизаційних аукціонів. З цієї кількості успішними (укладені угоди + на етапі укладання) є 726 торгів з оренди (59,1%) та 245 - приватизаційних (37,3%).

Ще серед успішних організаторів аукціонів АТ «Укрзалізниця», яке з початку року провело 1 382 успішних аукціони з оренди вагонів (59,3% з усіх проведених).

Найвищий відсоток завершених угод в АТ «Укрпошта» - з оголошених 92 торгів таких є 64, або 69,6%. Водночас аукціони з оренди від Укрпошти успішними є лише у 3,5% випадків - тільки 49 із 1 411 проведених завершилися підписанням угод.

«Відсоток успішних торгів - це лише один з показників, за яким можна проаналізувати ефективність організатора, і він не відповідає відсотку реалізованих активів. Адже для продажу чи здачі в оренду певного лота може знадобитися не один аукціон, а три або й 27», - зауважив Бут.

За його словами, важливо зважати на стан активів, які реалізує організатор, і на тип активів.

«Наприклад, переможець торгів з продажу права вимог за кредитами, які продає Фонд гарантування вкладів, отримує право вимагати від позичальника повернення коштів за кредитом. Проте невизначеність щодо того, коли вдасться отримати кошти, впливає на кількість учасників, які змагатимуться за актив, яку ціну вони пропонуватимуть, та з якого разу продасться актив, що й відображається на успішності торгів», - пояснив очільник АТ «Прозорро.Продажі».

Як повідомлялося, від запуску в 2020 році на Prozorro.Продажі вже відбулося майже 35 тисяч аукціонів з оренди державного та комунального майна, які щорічно приносять організаторам до 200 тис. грн.