Доходи загального фонду держбюджету в червні впали до 120,3 млрд грн

Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального фонду державного бюджету України, за оперативними даними, у липні становили 120,3 млрд грн порівняно з 143,5 млрд грн у червні та 151,6-154,6 млрд грн у травні-квітні, такі оперативні дані (станом на 16:00 31 липня) оприлюднено на сайті Міністерства фінансів.

За його даними, у липні за лінією Державної податкової служби доходи впали до 67,21 млрд грн із 96,7 млрд грн у червні та 99,8 млрд грн у травні.

Уточнюється, що цього місяця надходження від податку на прибуток залишилися на рівні 5,4 млрд грн, а компенсація у вигляді дивідендів і частини чистого прибутку держпідприємств, як це було в червні, була відсутня.

Що стосується інших податків, то податок на доходи фізичних осіб і військовий збір у липні збільшилися до 19,6 млрд грн (у червні 17,5 млрд грн), акцизний податок - до 12,7 млрд грн (11,5 млрд грн), рентна плата - до 4,9 млрд грн (3,2 млрд грн).

Податок на додану вартість зріс до 23,7 млрд грн (19,6 млрд грн), при цьому відшкодування скоротилося до 9,8 млрд грн із 12,8 млрд грн.

Надходження від Державної митної служби в липні зросли - до 47,9 млрд грн із 43,2 млрд грн у червні.

Мінфін зазначив, що місячний розпис доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, було перевищено на 5%.

"Загалом, згідно з оперативними даними, за підсумками липня 2024 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 165,7 млрд грн (у червні - 228,6 млрд грн, у травні - 227,4 млрд грн) податків, зборів та інших платежів. Крім того, близько 40,3 млрд грн (у червні - 43,2 млрд грн) у вигляді ЄСВ надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування", - додало міністерство, подякувавши платникам податків за внесок у підтримку української армії та фінансової стабільності країни.

Дані про видатки в липні поки що відсутні.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливу грантову допомогу), видатки - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, із яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.

Уряд у липні вніс до ВР законопроєкт про збільшення видатків держбюджету на 434,6 млрд грн, які будуть забезпечені на 214,5 млрд грн додатковими доходами і на 220,1 млрд грн додатковим фінансуванням: 160,2 млрд грн збільшення продажу ОВДП банкам і 59,8 млрд грн скорочення платежів із погашення держборгу.