Організатори земельних аукціонів заробили понад 1 млрд грн з початку року

Організатори земельних аукціонів у державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі заробили понад 1 млрд грн з початку 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Prozorro.

Земельні торги оголошували 1200 організаторів. За цей період проведено 5300 аукціонів.

Юрособи, які з 1 січня можуть купувати землі, придбали 75 сільгоспділянок на 17,8 млн грн. Комунальну та державну землю несільськогосподарського призначення та приватних сільгоспземель продано на 497,5 млн грн. Ще 188,4 млн грн принесла реалізація заарештованої землі. Майже 358,2 млн грн склали доходи з оренди ділянок.⠀

У середньому ціна на землю за результатами торгів у 2024 році зросла більш ніж у 1,5 раза.

За землі на е-аукціонах торгувалися майже 7400 учасників. Конкуренція на торгах загалом становить близько трьох учасників.

Найбільше ділянок з початку року реалізували у Дніпропетровській області - 669 успішних аукціонів. Далі йдуть Львівська (463), Одеська (430), Черкаська (417) та Кіровоградська (302) області.

Наразі понад 900 торгів перебувають на етапі закриття угод і можуть поповнити бюджети різних рівнів ще більш ніж на 247 млн грн.

Для продажу та оренди в системі Prozorro.Продажі доступно майже 2400 ділянок загальною стартовою вартістю 912,9 млн грн.