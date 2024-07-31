Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Організатори земельних аукціонів заробили понад 1 млрд грн з початку року

 

Організатори земельних аукціонів у державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі заробили понад 1 млрд грн з початку 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Prozorro.

Земельні торги оголошували 1200 організаторів. За цей період проведено 5300 аукціонів.

Юрособи, які з 1 січня можуть купувати землі, придбали 75 сільгоспділянок на 17,8 млн грн. Комунальну та державну землю несільськогосподарського призначення та приватних сільгоспземель продано на 497,5 млн грн. Ще 188,4 млн грн принесла реалізація заарештованої землі. Майже 358,2 млн грн склали доходи з оренди ділянок.⠀

У середньому ціна на землю за результатами торгів у 2024 році зросла більш ніж у 1,5 раза.

За землі на е-аукціонах торгувалися майже 7400 учасників. Конкуренція на торгах загалом становить близько трьох учасників.

Найбільше ділянок з початку року реалізували у Дніпропетровській області - 669 успішних аукціонів. Далі йдуть Львівська (463), Одеська (430), Черкаська (417) та Кіровоградська (302) області.

Наразі понад 900 торгів перебувають на етапі закриття угод і можуть поповнити бюджети різних рівнів ще більш ніж на 247 млн грн.

Для продажу та оренди в системі Prozorro.Продажі доступно майже 2400 ділянок загальною стартовою вартістю 912,9 млн грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0291
  0,0187
 0,05
EUR
 1
 44,4181
  0,0126
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7294  0,02 0,05 41,3265  0,04 0,09
EUR 44,1553  0,02 0,04 44,8706  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0100  0,02 0,04 41,0400  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес