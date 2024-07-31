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«Оператор тилу» Міноборони вимагатиме від постачальників на тендерах новий документ
14:19 31.07.2024 |
Держпідприємство "Державний оператор тилу" (закупівельна організація Міністерства оборони) на нових тендерах із серпня 2024 року вимагатиме акт відповідності виробу на етапі подання тендерної документації.
Про це гендиректор держпідприємства Арсен Жумаділов повідомив на презентації платформи "ПартнерMOD", призначеної для пошуку постачальників для ЗСУ, передає Liga.net.
При цьому акт відповідності видає Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ (ГУРСМЗ). Цей документ має підтверджувати якість виробу та його відповідність заданим характеристикам.
Раніше ДОТ вимагав від компанії, яка виграє тендер, акт відповідності лише перед укладанням договору. Саме через відсутність цього документа від ГУРСМЗ український виробник не зміг виграти тендер на постачання фляг, хоча і запропонував кращу ціну. За новими правилами такого виробника взагалі не допустять до тендеру.
"Що від нас багато вимагали, очікували - це питання акту відповідності, який ми не вимагали на етапі подання тендерних пропозицій, а вимагали на етапі укладення контракту. Чому ми так робили? Щоб створювати середовище, яке б спонукало ГУРСМЗ працювати активніше, взаємодіяти з ринком. Це певною мірою спрацювало, і з серпня у наших нових закупівлях акт відповідності ми будемо вимагати на етапі подання тендерних пропозицій", - сказав Жумаділов.
Він додав, що міністерство знає, скільки часу потрібно на отримання акту відповідності, і "якщо якийсь постачальник каже, що я звернувся місяць тому, хоча середній строк розгляду два тижні, то це точно буде контролюватися Міністерством оборони".
За його словами, тепер отримати акт відповідності можна, подавши заявку через сайт "Партнер MOУ".
"Є об'єктивні й фізичні характеристики, які мають підтверджуватися протоколом лабораторних випробувань. Якщо вони відповідають, тоді дивляться на зовнішній вигляд. У деяких випадках, виріб іде в експериментальне носіння, щоб переконатися, чи зручний виріб в експлуатації. Якщо плюс, плюс, плюс - він отримує акт відповідності", - пообіцяв Жумаділов.
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