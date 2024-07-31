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АНАЛІТИКА

Офіс генпрокурора запустив дашборд кримінальних справ проти бізнесу

 

Дашборд з аналітикою щодо наявних кримінальних справ проти бізнесу й інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) запустив Офіс генерального прокурора України.

"Дашборд - це візуалізований додаток до системи ЄРДР. У ньому зібрані й поєднані в зручному для аналізу та сприйняття форматі дані про статистику розслідувань і розгляду в судах справ, що стосуються бізнесу. Ми сподіваємося поступово поширити його на інші види кримінальних правопорушень", - розповів генеральній прокурор Андрій Костін на презентації дашборду в середу.

За його словами, дашборд складається з аналітичних модулів щодо кількості кримінальних правопорушень, пов'язаних із господарською або інвестиційною діяльністю в межах певних кваліфікацій; кількості осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень зазначеної категорії та до яких застосовано запобіжний захід тримання під вартою; розміру матеріальної шкоди державі/територіальній громаді та її відшкодування; відомостей щодо кількості ухвалених рішень щодо скерування справ до суду, а також інших даних щодо стану справ у суді; кількості кримінальних правопорушень, що були вчинені.

Як пояснив співзасновник ТОВ "Нетпік" Артем Бородатюк, наразі запущено бета-версію дашборду. Наступне доповнення софту відбудеться за три місяці, водночас дані в дашборді оновлюватимуться щомісяця.

Проєкт реалізував Офіс генпрокурора за підтримки Мінцифри та у співпраці з Радою з питань підтримки підприємництва при президентові України в умовах воєнного стану.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 23 січня 2024 року ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо забезпечення економічної безпеки. У межах документа Офісу генпрокурора спільно з Мінцифри та Мін'юстом рекомендовано забезпечити розроблення аналітичного модуля в ЄРДР з можливістю публічного доступу до аналітичних узагальнених даних діяльності правоохоронних органів і модуля подання онлайн скарг від підприємців.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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