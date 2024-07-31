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АНАЛІТИКА

Україна може виробляти понад три мільйони безпілотників на рік, – Мінстратегпром

13:36 31.07.2024 |

Економіка

 

Україна за рік може виробляти понад 3 мільйони дронів. Для цього є достатні виробничі спроможності, але потрібно фінансування.

Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості Анна Гвоздяр під час хакатону від Brave1 Precision, передає "Суспільне".

"У нас достатньо великі виробничі спроможності, ми можемо виробити на сьогодні понад три мільйони дронів різних типів. Для цього нам потрібно фінансування", - зазначила вона.

За її словами, держава може покрити лише частину цих потреб, а решту закривають закордонні партнери. Зокрема, Канада закупить частину дронів українського виробництва для українського війська.

"Ми достатньо розвинулися за рахунок як державних, так і приватних потужностей, щодо виробів різного виду для дронів. Понад мільйон дронів - зрозуміло, що під них треба понад мільйон боєприпасів", - додала Гвоздяр.

Наразі Мінстратегпром опрацьовує лінійку дронів з боєприпасами, яка необхідна українському війську. Далі обговорюватиметься питання їх уніфікації.

Як повідомлялося, держава придбала 20 тисяч безпілотників для військових. Їх загальна вартість перевищує 1,7 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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