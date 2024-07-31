Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк повідомив про зростання надходжень та видачі готівки в банках

11:52 31.07.2024 |

Економіка

Нацбанк повідомив про зростання надходжень та видачі готівки в банках

 

За перші шість місяців 2024 року обсяги касових оборотів українських банків зросли. Зокрема, обсяг надходжень готівки до банків становив 1,3 трлн грн, що на 9,5% більше, ніж роком раніше. Водночас каси банків видали готівки на 1,34 трлн грн (+12,6%).

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що зростання касових оборотів зумовлено відновленням економічної активності, чому сприяло, зокрема, підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню, збереження стабільної ситуації на валютному ринку та помірна інфляція.

Водночас на збільшення обсягів видачі готівкової гривні з кас банків вплинуло бажання населення сформувати певний запас готівки, яка в умовах відключень світла залишається доступним та швидким платіжним інструментом.

Найбільші обсяги готівки з кас у першому півріччі 2024 року банки традиційно видавали:

* за операціями клієнтів з використанням платіжних карток (85,1% від загального обсягу видатків);
* для підкріплення операторів поштового зв'язку (4,0% від загального обсягу видатків);
* для придбання іноземної валюти в клієнтів (3,2% від загального обсягу видатків).

При цьому найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були: торговельна виручка (31,8%), операції клієнтів з використанням платіжних карток (23,6%), надходження від продажу іноземної валюти (17,6%), та виручка від усіх видів послуг (13%).

Як уточнили в Нацбанку, обсяги касових оборотів банків (як за надходженнями, так і видатками) за перше півріччя 2024 року перевищують в середньому майже на 14% показники першого півріччя довоєнного 2021 року, що також свідчить про поступове відновлення економічної активності.

Як повідомлялося, обсяг готівки в обігу збільшився за пів року на 37 млрд грн. Найбільше зросла кількість банкнот на 1000 грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0291
  0,0187
 0,05
EUR
 1
 44,4181
  0,0126
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7294  0,02 0,05 41,3265  0,04 0,09
EUR 44,1553  0,02 0,04 44,8706  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0100  0,02 0,04 41,0400  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес