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Артур Еш
Нацбанк повідомив про зростання надходжень та видачі готівки в банках
11:52 31.07.2024 |
За перші шість місяців 2024 року обсяги касових оборотів українських банків зросли. Зокрема, обсяг надходжень готівки до банків становив 1,3 трлн грн, що на 9,5% більше, ніж роком раніше. Водночас каси банків видали готівки на 1,34 трлн грн (+12,6%).
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Зазначається, що зростання касових оборотів зумовлено відновленням економічної активності, чому сприяло, зокрема, підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню, збереження стабільної ситуації на валютному ринку та помірна інфляція.
Водночас на збільшення обсягів видачі готівкової гривні з кас банків вплинуло бажання населення сформувати певний запас готівки, яка в умовах відключень світла залишається доступним та швидким платіжним інструментом.
Найбільші обсяги готівки з кас у першому півріччі 2024 року банки традиційно видавали:
* за операціями клієнтів з використанням платіжних карток (85,1% від загального обсягу видатків);
* для підкріплення операторів поштового зв'язку (4,0% від загального обсягу видатків);
* для придбання іноземної валюти в клієнтів (3,2% від загального обсягу видатків).
При цьому найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були: торговельна виручка (31,8%), операції клієнтів з використанням платіжних карток (23,6%), надходження від продажу іноземної валюти (17,6%), та виручка від усіх видів послуг (13%).
Як уточнили в Нацбанку, обсяги касових оборотів банків (як за надходженнями, так і видатками) за перше півріччя 2024 року перевищують в середньому майже на 14% показники першого півріччя довоєнного 2021 року, що також свідчить про поступове відновлення економічної активності.
Як повідомлялося, обсяг готівки в обігу збільшився за пів року на 37 млрд грн. Найбільше зросла кількість банкнот на 1000 грн.
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