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Уряд ухвалив «революційну» концепцію держпрограми водозабезпечення
Кабінет міністрів України схвалив концепцію державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року.
Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
"Документ є революційним не тільки через виклики забезпечення фронтових регіонів водою. Востаннє така програма в Україні діяла у 2012-2021 роках і була виконана лише на 27%.
Сьогодні не маємо права на повільний рух до "доброго" стану вод. Нова програма передбачатиме фінансування за рахунок міжнародної допомоги - 57%, державного - 37% та місцевих бюджетів - 6%", - зазначає міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
За його словами, важливо, що програма створить нові робочі місця для людей, зайнятих на відновлювальних роботах. Реалізація планується на території 9 областей - Дніпропетровська, Кіровоградська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Харківська та Херсонська.
Стратегічні заходи Програми передбачають три основні завдання, що включають 57 заходів. Серед них:
* спорудження систем водозабезпечення;
* будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд;
* розчищення русел річок і водойм;
* залучення підземних вод для диверсифікації джерел водозабезпечення.
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