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В Україні налічується 701 тис. проваджень про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги
09:49 31.07.2024 |
Від початку повномасштабної війни боргів побільшало на 37%.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Зазначається, що наприкінці минулого року в Єдиному реєстрі боржників налічувалося 659 684 боргів за комуналку. За пів року їх кількість зросла на 6,3%.
Найбільше боржників мешкає на Дніпропетровщині - понад 100 тис. проваджень або 14,3% від загальної кількості. Далі йдуть Харківська та Донецька область - 94,8 тис. та 79,7 тис. відповідно.
36,9% від усіх боргів становить несплата за опалення - 258,8 тис. На другому місці зі значним відривом находяться борги за водопостачання - 18,6% або 130,2 тис., замикають трійку борги за світло - 67,9 тис. або 9,7%.
Також українці мають заборгованості за:
* житлове обслуговування - 67,1 тис. або 9,6%;
* газопостачання - 59,7 тис. або 8,5%;
* вивіз відходів - 7,6 тис. або 1,1%;
Зазначається, що ще у 15,6% випадків визначити сферу стягувача не вдалося. Це близько 109 тис. боргів.
Як повідомлялося, від початку повномасштабної війни в Україні діяв мораторій на примусове стягнення та відключення від мереж боржників по комуналці. Наприкінці 2023 року цей мораторій скасували. Наразі обмеження діє лише у разі, якщо будинок споживача був пошкоджений внаслідок бойових дій.
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