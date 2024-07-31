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Проєкти з відновлення комерційної нерухомості становлять до 20% будівельного ринку України

22:27 30.07.2024 |

Економіка

Проєкти з відновлення комерційної нерухомості становлять до 20% будівельного ринку України, повідомив директор інженерно-будівельної компанії Rauta Андрій Озейчук у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Незважаючи на військові ризики, власники більшості зруйнованих об'єктів комерційної нерухомості інвестують у їхнє відновлення для перезапуску бізнесу, що дає змогу компаніям продовжувати ефективно працювати. Зокрема, близько 80% торговельних об'єктів, зруйнованих під час повномасштабного вторгнення і розташованих далеко від зони бойових дій, уже відбудовані або перебувають на стадії відновлення», - сказав він.

За спостереженнями Озейчука, у сегменті виробничих і складських будівель цей показник нижчий, близько 40%.

«Для більшості таких об'єктів власники перебувають у пошуках фінансування», - пояснив директор Rauta.

За його словами, серед проєктів відновлення, до яких було залучено Rauta, - ТРЦ Retroville (м. Києві), виробничий цех Чернігівського автозаводу та супермаркет Novus у Бучі (Київська обл.).

Досвід відновлення компанією Rauta об'єктів комерційної нерухомості показує, що часто додатковою вимогою інвесторів під час відновлення об'єктів є підвищення їхньої енергоефективності та архітектурної привабливості, що дає змогу оптимізувати витрати під час експлуатації будівель.

За даними Світового банку, на лютий 2024 року потреба України у відновленні оцінювалася в $486 млрд, з них близько 25% - об'єкти комерційної нерухомості.

Інженерно-будівельна компанія Rauta - провідний постачальник надійних будівельних рішень в Україні та країнах Європейського Союзу.

Згідно з даними Опендатабот, в Україні ТОВ «Раута груп» зареєстровано 2014 року. Його статутний капітал становить 388 тис. грн, дохід за 2022 рік - 102,396 млн грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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