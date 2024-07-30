«Рада сімох» при президентові обговорить пропозицію Кабміну щодо зростання податків 31 липня - Єрмак

Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові України ("Рада сімох") на спеціальному засіданні 31 липня обговорить питання, пов'язані із законопроєктом №11416 щодо підвищення податків, яким уряд планує поповнити бюджет на 125 млрд грн цього року і на 341,9 млрд грн - наступного, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми є організаторами діалогу щодо законопроєкту №11416... Будуть представники бізнесу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Я вдячний за те, що швидко відгукнулися на пропозицію відкрито обговорити це питання", - написав він у телеграм-каналі в середу.

На думку Єрмака, рада вже стала ефективним інструментом, "своєрідним голосом підприємців".

Як повідомлялося, у вихідні два члени "Ради сімох" - співзасновник monobank Олег Гороховський і засновник Ajax Systems Олександр Конотопський - різко розкритикували пропозицію уряду щодо підвищення податків.

Зокрема, Гороховський назвав зрадниками тих, хто пропонує підвищити податки в країні, що воює. На його думку, багато що можна зробити, щоб краще адмініструвати наявні податки. "А так виглядає це як податки з тих, хто ще дихає", - вважає співзасновник monobank.

На запитання, як знаходили кошти в попередніх війнах, Гороховський написав, що "розстрілювали тих, хто краде та мародерствує під час війни".

"Податки піднімати не можна. Це архітектурна річ. Ні громадяни, ні бізнес до цього не готові... Податки в Україні треба знижувати. І вчити всіх їх платити. Тоді ревеню (доходи - ІФ-У) держави зростатиме", - зі свого боку заявив Конотопський.

Засновник Ajax Systems також назвав "українським дивом" і фіскальним ноу-хау пропозицію щодо запровадження військового збору в 1% від доходів компаній, який фактично є податком з обороту, разом з існуванням податку на прибуток.

"Ви підіймаєте ціну за ведення бізнесу у воюючій юрисдикції. Тут точно немає помилки?", - зазначив також бізнесмен, додавши, що жодних консультацій щодо законопроєкту з бізнесом не було.

З критикою законопроєкту виступили також провідні бізнес-асоціації та аналітичні центри.

Як повідомлялося, голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа в подкасті "Хроніки економіки" днями спрогнозувала, що внесений урядом 17 липня законопроєкт № 11416 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" має бути ухвалений і запрацювати до середини вересня цього року. Зокрема, його першого читання депутатка очікує після 20 серпня. На її думку, під час слухань документа в парламенті його буде змінено, зокрема може бути розглянуто пропозицію щодо підвищення податку на додану вартість.