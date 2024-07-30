Марченко про економічне бронювання: ідея залишається актуальною

Ідея запровадження в Україні економічного бронювання все ще залишається актуальною, але терміни та умови її реалізації наразі невідомі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Для того, щоб вижити, нам потрібні гроші і достатня кількість людей, готових захищати цю країну. І тільки потім можна буде говорити про всі інші речі, зокрема й про економічне бронювання. На якому етапі це станеться - поки що я не готовий сказати", - пояснив міністр.

Що відомо про економічне бронювання

За інформацією РБК-Україна, Марченко разом з першим віце-прем'єром - міністром економіки Юлією Свириденко підтримували і працювали над ідеєю економічного бронювання, від якого держбюджет може отримати додаткові кошти, зокрема й для фінансування армії. Втім, після критики, яка лунала від військових та їхніх родин, у владі вирішили не квапитися з реалізацією та відкласти цю ідею.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували новий законопроект про так зване "економічне бронювання" від мобілізації. Авторами є група депутатів на чолі з головою Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою.

Згідно з проектом, кожне підприємство, яке сплачує військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць за працівника, має можливість його забронювати.

Однак в уряді та Офісі президента наразі не розглядають це питання як пріоритетне.