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Новинському через санкції РНБО анулювали ліцензії на родовище міді й граніту

 

Державна служба геології та надр за рішенням Ради національної безпеки й оборони анулювала два спецдозволи на користування надрами компаній, які пов'язані з бізнесменом Вадимом Новинським. Про це йдеться в наказі №352 від 30 липня.

ТОВ "Інтер Актив" втратило ліцензію №5408 на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою покладів мідних руд родовища Заліси-Шменьки у Волинській області, а ТОВ "Смарт Видобуток" - ліцензію №6652 на видобування граніту на Ахтовському родовищі у Миколаївській області.

У рішенні РНБО від 24 червня 2024 року йшлося ще про дві ліцензії:

→ Дмитру Фірташу мали анулювати ліцензію №3640 на розробку Малишевського родовища циркон-рутил-ільменітоносних пісків (ТОВ "Мотронівський ГЗК");
→ Вадиму Єрмолаєву - ліцензію №4953 на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобуванням природного газу та конденсату Федорівської площі у Полтавській області (ТОВ "Трендс Систем").

Держгеонадра поки що не анулювала їх через судові процеси.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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