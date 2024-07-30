Система єЧерга вже працює на 28 пунктах пропуску

Система єЧерга вже працює на 28-ми пунктах пропуску.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час сьогоднішнього засідання уряду, передає Укрінформ із посиланням на його Телеграм.

"Система єЧерга масштабована і вже працює на 28-ми пунктах пропуску", - сказав він.

Шмигаль уточнив, що системою скористалися майже 1,4 млн вантажівок і 100 тис. автобусів. Він зауважив, що це - додаткова зручність та швидкість у перетині державного кордону.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів створив спільну українсько-молдовську комісію для будівництва мосту через Дністер в районі Ямпіль-Косуець.