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АНАЛІТИКА

Заповнюваність готелів у Києві зросла до 38% у I пів.-2024 р. - Hotel Matrix

14:38 30.07.2024 |

Економіка

 

Завантаження готелів у Києві за підсумками січня-червня 2024 року становило 38% проти 22% за аналогічний період 2023 року, повідомила пресслужба проєкту готельної аналітики Hotel Matrix.

За його даними, середній тариф (ADR) за зазначений звітний період становив 2764 грн. Водночас RevPAR (виручка на доступний номер на день) склав 1050 грн, що на 50% вище за показник першого півріччя 2023 року.

Аналітики Hotel Matrix зазначають, що найбільший попит у столичних готелях фіксують у середу та четвер, а з квітня - також у п'ятницю і суботу. Найнижче завантаження спостерігається в неділю, водночас ADR цього дня найвищий - 2901 грн.

Також вікно бронювання поступово збільшується, зазначається в повідомленні.

Hotel Matrix - вебпродукт готельної аналітики, над створенням якого працюють фахівці з Польщі та України. Запущений у травні 2020 року. Зараз до Hotel Matrix підключено 200 готелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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