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Для перевізників спростили бронювання працівників

11:50 30.07.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів і Міністерство інфраструктури спростили бронювання працівників для компаній, які займаються перевезеннями. Про це повідомив заступник міністра Сергій Деркач у Facebook.

Зміни до постанови №76 про бронювання дозволяють перевізникам відповідати лише двом критеріям критичних підприємств із семи (раніше треба було відповідати трьом).

Міністерство також внесло зміни до наказу №303 про критерії підприємств, які мають важливе значення для національної економіки у галузі транспорту. Вони наберуть чинності після реєстрації в Міністерстві юстиції, ймовірно - протягом 5-11 серпня.

Серед ключових змін у наказі:

→ розширення переліку підприємств, що можуть подаватись на визнання критичними. Йдеться про перевізників, що виконують нерегулярні перевезення, та автостанції;
→ можливість подаватись компаніям, що виконували перевезення не лише у 2022 році, а й тим, хто почав діяльність у 2023 та 2024 роках;
→ скасування необхідності підтверджувати оформлення трудових відносин із працівниками за 180 днів до подання документів.

Зміни не стосуються перевізників, які працюють на умовах ФОП.

Жоден ФОП, не лише перевізники, не може отримати статус критичного, бо, згідно з роз'ясненнями Мінекономіки, на які посилається Деркач, це суперечить закону. Виправити таку ситуацію можуть лише зміни до закону, які дозволять бронювати не лише "підприємства, установи, організації".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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