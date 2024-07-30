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АНАЛІТИКА

Пенні Пріцкер назвала 5 фундаментальних змін економічного відновлення України

23:29 29.07.2024 |

Економіка

 

Спецпредставниця США з економічного відновлення України назвала умови, які паралельно з реформами мають підштовхнути розвиток економіки.

Про це вона розповіла журналістам під час останнього на посаді візиту до України, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Пенні Пріцкер, яка обіймає посаду спецпредставниці від вересня минулого року, вважає, що Україні та її партнерам треба визначити пріоритетні напрямки, зміни у яких здатні "перетворити на реальність" західне бачення шляхів економічного відновлення України.

Вона виділила п'ять напрямків, за якими Захід має допомогти Україні змінитися

По-перше, вона вважає пріоритетним розвиток спроможностей української держави для створення проєктів, які будуть цікаві західним донорам та інвесторам.

За її словами, необхідно створити механізм "міжвідомчого планування за допомогою (західних) експертів, які працювали б поруч з українцями... для створення єдиного пріоритизованого конвеєра проєктів з відновлення". Це має призвести до появи сотень і навіть тисяч проєктів, на які наявні кошти.

По-друге, необхідно прискорити реформи, необхідні не лише для приваблення інвесторів, а й для вступу до ЄС і НАТО.

По-третє, не можна обмежуватися роботою над вилученням 50 млрд доларів російських заморожених активів, а треба шукати інші джерела фінансування.

Четверте, необхідно "оживити ринки страхування, перестрахування, фондовий та банківський ринки".

П'ятий пріоритет - "повернути додому ветеранів, внутрішніх переселенців та біженців, навчити їх тому, що необхідно для відновлення, і повернути на ринок праці", - зазначила вона.

"Якщо виконати 5 ключових задач - це сформує фундамент для потужного плану економічного відновлення і прокладе шлях до процвітання", - наголосила Пенні Пріцкер.
 

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