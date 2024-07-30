Як збільшити прибутки України: Пріцкер каже, що США радять починати не з підвищення податків

Сполучені Штати заохочують уряд України збільшувати прибутки в першу чергу шляхом реформування митниці і боротьби із сірими ринками.

Про це заявила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

Спецпредставниця зауважила, що уряду України вирішувати, звідки брати доходи, вона ж із послом США Бріджит Брінк пропонувала зосередитися не на підвищенні податків, а на реформі митниці та боротьбі із сірими ринками.

«У вас є доходи, яких ви не отримуєте і які ви мали б отримати сьогодні. Зосередьмося спочатку на цьому», - сказала Пріцкер.

Вона зазначила, що пропонувала реформу митниці шляхом цифровізації, що дало б змогу запобігти будь-якій корупції.

«На сірих ринках сигарет, алкоголю або електроніки, яка може бути продана на великому ринку, також є величезне джерело прибутку. І тому ми заохочували український уряд зосередитися на цьому в першу чергу», - пояснила спецпредставниця США.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 18 липня схвалив законопроєкт про зміни у держбюджет на 2024 рік з підвищенням видатків на 500 млрд та зміни до Податкового кодексу на 140 млрд грн.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11256-2 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку.