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Шмигаль обговорив зі спецпредставницею США Пріцкер надання Україні доходів від заморожених активів РФ
16:50 29.07.2024 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив зі спеціальною представницею США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер надання Україні доходів від заморожених активів Росії.
"Подякував США за підтримку рішення країн G7 про надання Україні $50 млрд за рахунок майбутніх доходів від заморожених активів рф. Обговорили питання реалізації цієї ініціативи. Для нас важливо, щоб кошти були доступні Україні вже з 2025 року та була можливість направити їх на всі критичні потреби, включно з військовими", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.
Також сторони обговорили питання роботи мультидонорської координаційної платформи.
"Пріоритетними для нас залишаються фінансування бюджетних видатків, проєкти відновлення та підтримка енергетики. Україна вдячна за $7,85 млрд прямої бюджетної підтримки, яка має надійти від США цього року. Перші $3,9 млрд очікуємо вже найближчими тижнями", - додав він.
Крім того, Шмигаль наголосив, що підтримка енергетики для нас на сьогодні критично необхідна, щоб відновити знищене ворогом.
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