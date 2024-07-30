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В Україні запускають портал скарг бізнесу на держоргани

13:34 29.07.2024 |

Економіка

В Україні запускають портал скарг бізнесу на держоргани

 

Міністерство економіки розпочало бета-тестування онлайн-платформи "Пульс", на якій бізнес може залишати свої відгуки про взаємодію з державою. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Мета платформи - створити єдиний цифровий інструмент для прозорих відносин між державою та бізнесом для підвищення якості державних послуг. Кожен підприємець може оцінити послуги, що надаються державою.

На етапі бета-тестування можна оцінити 22 держоргани, поступово їх кількість збільшуватиметься.

"Завдяки цьому інструменту можна буде побачити об'єктивну картину якості держпослуг і швидше реагувати на проблеми підприємців. Наприклад, звернулися до податкової, ЦНАП або інших органів та незадоволені якістю послуг, тоді можна залишити відгук на "Пульсі". Заявку візьмуть у роботу, щоб усунути проблему, а підприємець отримає відповідь на свій запит в онлайн-кабінеті. Можна отримати й позитивний відгук", - прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, на основі відгуків бізнесу буде сформовано так званий Entrepreneur Satisfaction Score (Індекс задоволеності підприємців).

"Пульс" буде інтегрований у більшість державних послуг.

Система складатиметься з трьох компонентів - дашборду, інформаційного вікна та особистого кабінету.

Дашборд дозволить швидко оцінити стан задоволеності державними послугами у зручному для аналізу та сприйняття форматі. Дашборди з оцінками бізнесу та динамікою звернень будуть публічними.

В інформаційному вікні підприємці можуть залишити відгук про взаємодію з державними органами та повідомити проблему, якщо вона виникла. Для цього потрібно авторизуватися будь-яким зручним способом - електронним підписом, через BankID або Дія.Підпис.

Після цього підприємцю запропонують заповнити дві форми для оцінки державних послуг на вибір - коротку та довгу.

Коротка - для оцінки базових критеріїв (умови відкриття/закриття бізнесу, незаконні перевірки, а також ще вісім показників) та оцінки державного органу, з яким мали справу. Ці дані будуть використані для подальшого узагальнення проблематики та пріоритизації розв'язання найважливіших питань.

Довга - передбачає можливість більш конкретно поділитися досвідом і вказати, який орган влади та особа перешкоджали підприємницькій діяльності. Ця форма опрацьовується інакше. Вона може бути спрямована або до урядового контактного центру, де обробляється як звернення громадянина, або у складних випадках - до Ради бізнес-омбудсмена, якщо питання належать до його компетенцій.

Після заповнення форми підприємець зможе відстежувати статус її розгляду в особистому кабінеті - від моменту формування заявки до відповіді представника держави. Коли отримає відповідь, буде можливість оцінити процес оброблення звернення від 1 до 10.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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