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Військові позитивно оцінюють робота Ratel Н, що транспортує двох поранених - Мінцифри
Українські військові позитивно оцінюють роботизований комплекс Ratel Н, який може транспортувати одразу двох поранених із поля бою.
Як передає Укрінформ, про це повідомив у Телеграмі віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, робот Ratel Н розробили учасники оборонного кластера Brave1, зокрема він призначений і для евакуації поранених з поля бою.
«Робот може перевозити 400+ кг живого навантаження, тому здатний транспортувати одразу декількох людей. Завдяки конструкції здатен рухатися складним рельєфом, працює тихо, тому непомітний для ворога. А також оснащений нічними камерами, щоб ефективно виконувати завдання в умовах низької видимості та вночі», - додав Федоров.
Також робот використовують для інших завдань: на нього можна встановити РЕБ, мобільний пункт спостереження, бойовий модуль або розмінувальну установку.
Окрім того, комплекс оснащений супутниковим звʼязком, тому оператор може керувати ним на дуже великій дистанцій.
«Ratel Н уже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво - військові використовують його й дають позитивний фідбек», - підкреслив Федоров.
Він також зауважив, що «технології - наша асиметрична відповідь ворогу. Чим більше їх на фронті, тим менше противників».
Як повідомляв Укрінформ, із початку року Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у війську понад 10 роботизованих комплексів вітчизняного виробництва.
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