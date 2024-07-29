Для безперебійного мобільного зв 'язку треба 18 000 електрогенераторів – асоціація

Щоб виконати нові державні нормативи щодо часу надання мобільного зв'язку без центрального електропостачання, до 1 жовтня мобільні оператори мають придбати, встановити й забезпечити пальним щонайменше 18 000 електрогенераторів.

Таку оцінку у коментарі LIGA.net навела голова ради асоціації "Телекомунікаційна палата України" (ТелПУ, учасники - lifecell, Volia, Datagroup та інші) Тетяна Попова. Зробити це буде неможливо з технічного погляду, вважають інші учасники ринку.

У середині липня Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) посилив вимоги мобільних операторів щодо часу надання мобільного зв'язку без централізованого електропостачання.

Якщо у кінці червня НЦУ вимагав від телеком-компаній підтримувати свої базові станції (БС) протягом чотирьох годин без світла, то тепер компанії мають спробувати збільшити цей час до 10 годин:

* до 1 жовтня вони мають забезпечити доступність мобільного зв'язку без електрики протягом 10 годин на 60% своїх БС у кожній області;

* з 1 листопада - на 70% БС;

* з 1 грудня - на 80% БС;

* з 1 лютого 2025 року - на 100% БС.

Попередній норматив НЦУ відповідав приблизному часу роботи акумуляторних літій-іонних батарей, які оператори встановлювали на БС, але з новими вимогами акумулятори впоратися не зможуть. Як пояснює Попова, жодна батарея не витримає на власному заряді "навіть вісім годин автономної роботи без підживлення".

Тому операторам треба купувати більше власних генераційних потужностей. Компанії вже встановлювали електрогенератори на свої БС, але в значно меншій кількості, ніж батареї. За даними lifecell, більш ніж половина з їх 10 000 станцій компанії забезпечена батареями, тоді як генераторами - 1700.

Загалом в Україні десятки тисяч базових станцій. Як вказує Попова, якщо виходити з розпорядження НЦУ, то до 1 жовтня генераторами треба обладнати 18 000 таких майданчиків.

"Генератори має хтось обслуговувати й охороняти. А це приблизно 6000 персоналу. Де взяти такі ресурси - завдання із зірочкою. Частково це питання можна закрити сонячними батареями, частково - співпрацею з органами місцевої влади", - розмірковує голова ради ТелПУ.

У lifecell упевнені, що фізично неможливо обслуговувати генератори на кожній з їх 10 000 БС в Україні.

"До того ж генератори не можна встановлювати на дахах. А у містах більше ніж дві третини наших базових станцій встановлено саме там", - пояснюють у lifecell.

У lifecell додають, що навіть встановлення на всіх їх БС джерел безперебійного живлення не зможе забезпечити постійний зв'язок під час тривалих відключень світла. Зокрема тому, що під час знеструмлень багато абонентів переходять з домашнього на мобільний інтернет, тим самим перевантажуючи мережу і погіршуючи якість голосового зв'язку.

"Навіть коли ми обладнаємо всі базові станції резервним електроживленням, мережа все одно не буде здатна пропустити такий об'єм трафіку... Всі мережі планувались і будувались з огляду на стаціонарне живлення. І підтримка мережі на автономних джерелах - це по суті форс-мажорна ситуація", - говорять в lifecell.

У пресслужбі Київстар також підсумували нам, що для безперервності зв'язку критично важливим буде наявність електроенергії протягом часу, необхідного для підзарядки систем резервного живлення.