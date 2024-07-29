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В Україні будуть надавати офіцерські звання лікарям без військової кафедри
11:51 29.07.2024 |
Українським лікарям будуть надавати офіцерські звання, навіть якщо вони не закінчували військову кафедру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на першому щорічному Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я у Києві.
Зеленський заявив, що підписав указ, що дозволяє присвоювати первинне офіцерське звання лікарям, які не проходили військову кафедру.
"Мною підписано указ - положення про проходження військової служби, що регулює проходження служби особами з медичною освітою і присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, які не проходили військову кафедру", - заявив президент.
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