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АНАЛІТИКА

В Україні будуть надавати офіцерські звання лікарям без військової кафедри

11:51 29.07.2024 |

Економіка

 

Українським лікарям будуть надавати офіцерські звання, навіть якщо вони не закінчували військову кафедру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на першому щорічному Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я у Києві.

Зеленський заявив, що підписав указ, що дозволяє присвоювати первинне офіцерське звання лікарям, які не проходили військову кафедру.

"Мною підписано указ - положення про проходження військової служби, що регулює проходження служби особами з медичною освітою і присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, які не проходили військову кафедру", - заявив президент.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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