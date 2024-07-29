В Україні будуть надавати офіцерські звання лікарям без військової кафедри

Українським лікарям будуть надавати офіцерські звання, навіть якщо вони не закінчували військову кафедру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на першому щорічному Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я у Києві.

Зеленський заявив, що підписав указ, що дозволяє присвоювати первинне офіцерське звання лікарям, які не проходили військову кафедру.

"Мною підписано указ - положення про проходження військової служби, що регулює проходження служби особами з медичною освітою і присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, які не проходили військову кафедру", - заявив президент.



