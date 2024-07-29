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АНАЛІТИКА

Українським морським коридором вже експортували 60 мільйонів тонн вантажів

11:36 29.07.2024 |

Економіка

 

Вантажообіг портів Великої Одеси за 11 місяців роботи Українського коридору сягнув 60 млн тонн.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"60 (ШІСТДЕСЯТ) млн тонн! За 11 місяців! 40,6 млн т експортовано зернових вантажів до 46 країн світу", - йдеться у повідомленні.

Чергове судно, яке зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою ООН - балкер Manta Hacer з 25,2 тис. т української гуманітарної пшениці рухається зараз Українським коридором до Ємену.

"Навіть попри війну та підступні обстріли ворогом портової інфраструктури у т.ч. ангарів для збереження агропродукції, Україна залишається ключовим гравцем у питанні глобальної продовольчої безпеки світу. Особливо що стосується експорту зернових до країн Азії та Африки", наголосили в АМПУ.

Як повідомлялося, майже за рік функціонування Українського коридору було перевантажено 57,55 млн тонн вантажів. 2 059 суден експортували вантажі до 46 країн світу, у т.ч. 39 млн тонн продукції українських аграріїв.
 

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