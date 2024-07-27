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АНАЛІТИКА

У Мінекономіки підбили підсумки президентської ініціативи «Зроблено в Україні»

22:51 26.07.2024 |

Економіка

 

За пів року роботи програми «Зроблено в Україні» видано 50 млрд грн кредитів, 350 млн грн грантів, 100 млн грн компенсацій.

Як передає Укрінформ, підсумки піврічної роботи ініційованої Президентом Володимиром Зеленським програми оприлюднило Мінекономіки.

«Розвиток виробництва, залучення інвестицій у реальний сектор, підтримка несировинного експорту - ключові пріоритети політики «Зроблено в Україні». За цими напрямками стоять дуже конкретні програми, які покликані стимулювати бізнес розширювати виробництво чи розпочинати нове, створювати робочі місця й продовжувати підтримувати нашу економіку», - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Так, за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» з початку року видано 13 394 пільгових кредитів на 50,8 млрд грн. З них на реалізацію інвестиційних проєктів - 9,4 млрд грн.

Крім того, аграрії в межах програми компенсацій за придбання техніки та обладнання українського виробництва, яка стартувала лише у квітні 2024 року, встигли отримати майже 100 млн грн.

За держпрограмою «Шкільний автобус» громади придбали перші 36 автобусів. Загалом у бюджеті на ці цілі закладено 1 млрд грн.

За грантовою програмою на розвиток переробних підприємств з початку року видано 349,5 млн грн.

Грант на започаткування власної справи з січня вже отримали 5 689 учасників проєкту. Загалом їм видано 1,4 млрд грн. Завдяки програмі буде створено 11 тис. нових робочих місць.

З початку року визначені також 592 переможці програми грантів для ветеранів та ветеранок, їхніх дружин і чоловіків. Вони отримають 284 млн грн на старт або розвиток бізнесу, завдяки чому буде створено 1 250 нових робочих місць.

Банки - учасники програми доступного іпотечного кредитування єОселя за пів року надали 5 266 кредитів на загальну суму 8,9 млрд грн. При цьому 3 831 родина придбала житло на вторинному ринку, 1 435 - не первинному.

Крім підтримки виробників, «Зроблено в Україні» передбачає ще два напрямки - підтримка несировинного експорту. У цьому розрізі Експортно-кредитне агентство України підтримало експорту на 4,8 млрд грн.

У межах програми в 14 регіонах почали роботу 17 офісів «Зроблено в Україні». Фахівці вже надали більш як 2 500 консультацій. У результаті понад 150 людей подали заявку на державний грант, а ще 82 - пішли на безплатне навчання з основ підприємницької діяльності.

Як повідомлялося, 26 січня 2024 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні». Вона має стати майданчиком для забезпечення ефективного діалогу та об'єднання зусиль влади й бізнесу, стимулювання ділової активності українських виробників, популяризації та просування українського продукту, покращення інвестиційного клімату, створення економічних умов для відновлення, модернізації й зростання економіки України, а також для заохочення повернення громадян України з-за кордону.
 

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